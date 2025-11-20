Combinata nordica, i convocati dell’Italia per Ruka. 4 azzurri al debutto stagionale, torna Costa

La Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica si aprirà ufficialmente a Ruka da giovedì 27 a domenica 30 novembre con tre gare individuali del circuito maschile su trampolino grande. In Finlandia andranno in scena nell’ordine un’Individual Compact, una Gundersen classica ed una mass start dopo il consueto Provisional Competition Round inaugurale.

L’Italia si presenterà nella località finnica per la prima tappa dell’inverno con una rappresentativa di quattro atleti convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile. Il quartetto azzurro sarà composto a Ruka da Aaron Kostner, Domenico Mariotti, Raffaele Buzzi e Samuel Costa, che farà dunque il suo rientro in Coppa del Mondo dopo aver saltato per intero la scorsa stagione.

I combinatisti italiani verranno seguiti in Finlandia dai tecnici David Jiroutek, Sepp Chenetti, Luca Rigoni, Enrico Nizzi e Giacomo Varesco. Nel frattempo Alessandro Pittin, Bryan Venturini, Stefano Radovan, Eros Consolati e Manuel Senoner proseguiranno il loro programma di allenamenti con uno stage a Planica dal 24 al 29 novembre sotto la guida del tecnico Martin Bayer.