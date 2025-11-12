Combinata nordica, triplice frattura per Vinzenz Geiger. Il N°1 del mondo fuori a tempo indeterminato

Pessima novità per la Germania degli sport invernali e per la combinata nordica in particolare. Vinzenz Geiger, vincitore della Coppa del Mondo 2024-25, si è infortunato e non potrà cominciare la stagione 2025-26. Di fatto, la sua rincorsa alla Sfera di cristallo è finita prima ancora di iniziare. Soprattutto, non è chiaro quali possano essere gli esatti tempi di recupero del nuovo numero uno della disciplina.

L’agenzia di stampa teutonica SID riporta come il ventottenne bavarese abbia subito una triplice frattura d’avulsione alla caviglia destra durante un allenamento in palestra. “È una sfortuna, in un momento infelice. Però sono già in riabilitazione e spero di tornare a gareggiare il prima possibile” ha sinteticamente commentato il diretto interessato.

Il capo allenatore della squadra Eric Frenzel ha aggiunto che “la dinamica positiva è che non si tratta di un infortunio a lungo termine. Se la lesione dovesse guarire bene, Vinzenz potrebbe tornare in azione piuttosto rapidamente. Però non vogliamo mettergli addosso alcuna pressione”.

Per la verità, nonostante sia stata gettata acqua sul fuoco, leggendo tra le righe si evince come in ambito DSV vi sia la massima cautela sul tema. Difatti, i tempi di recupero sono ignoti. A oggi, 12 novembre, si sa per certo che Geiger non parteciperà alle prime due tappe, programmate rispettivamente a fine novembre (Ruka) e inizio dicembre (Lillehammer). Significa dover osservare almeno un mese di stop. Dopodiché, si valuterà se effettuare l’esordio stagionale a Ramsau (17-20 dicembre) o addirittura se rinviarlo al 2026.

Alla luce del sistema di punteggio in vigore nella combinata nordica, che penalizza oltremodo le assenze, è evidente come il bavarese debba di fatto già abdicare al trono conquistato lo scorso anno. Sarà costretto a disertare almeno 5 gare a fronte delle 20 in calendario. Troppe, per ambire a ripetersi in classifica generale.

Si frega le mani Johannes Lamparter, che a questo punto diventa il favorito assoluto per la conquista della Coppa del Mondo. Per quanto concerne Geiger, invece, è palese come il mirino sarà ora puntato esclusivamente sulle gare dei Giochi olimpici 2026, ambito in cui ha già conquistato una medaglia d’oro a Pechino 2022.