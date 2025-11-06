Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Calcio

Calcio, l’Italia travolge la Bolivia e infila la seconda vittoria ai Mondiali U17: Inacio sugli scudi

Pubblicato

47 secondi fa

il

Per approfondire:
Samuele Inacio
Inacio / FIGC

L’Italia ha sconfitto la Bolivia con un rotondo 4-0 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 17 di calcio. Dopo aver sconfitto il Qatar per 1-0, la nostra Nazionale ha prevalso in maniera più nitida contro la compagine sudamericana e si è così issata in solitaria in testa alla classifica del gruppo A con sei punti, in attesa dello scontro diretto tra Sudafrica (3) e i padroni di casa (0).

Gli azzurri hanno nei fatti meritato la qualificazione ai sedicesimi di finale, dove incomincerà la lunga fase a eliminazione diretta che condurrà all’atto conclusivo, in programma ad Al Rayyan il prossimo 24 novembre. I ragazzi del CT Daniele Franceschini, che stanno mantenendo inviolata la propria rete in questa rassegna iridata, torneranno in campo domenica 9 novembre per fronteggiare il Sudafrica nell’ultimo incontro del gruppo A.

La partita odierna è stata indirizzata nella parte conclusiva del primo tempo, quando Samuele Inacio si è scatenato nel giro di quattro minuti: al 34′ ha imbeccato Simone Lontani, che si è inventato un bel tiro dalla distanza per il vantaggio; al 38′ ha ricevuto palla da Andrea Luongo, si è accentrato e ha firmato il raddoppio con un bel destro a giro sul secondo palo. Al 54′ è ancora Inacio a scatenarsi in campo aperto, apre per Destiny Elimoghale e quest’ultimo supera Govea con un bel tocco socco.

Negli ultimi venti minuti c’è stato spazio per due rigori: Inacio ha sbagliato al 70′ dopo il fallo di Mena su Benit Borasio, all’85mo Alessandro Longoni ha intuito il tiro di Maraude e ha parato il penalty concesso per il fallo di Federico Steffannoni su Camacho. In pieno recupero Pandolfi ha calato il poker.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità