Calcio femminile, Italia tradita dai rigori ai Mondiali U17. Il Messico si salva e vola in semifinale

Delusione enorme e tanti rimpianti per la Nazionale italiana Under 17 di calcio femminile, eliminata dal Messico ai quarti di finale dei Campionati Mondiali 2025 di categoria in Marocco. Le Azzurrine guidate dalla CT Viviana Schiavi, dopo aver rifilato un netto 4-0 alla Nigeria negli ottavi, sono state tradite dai calci di rigore sbagliandone due nei 90 minuti regolamentari e poi perdendo la lotteria finale.

Epilogo amaro dunque per l’Italia, che aveva sognato in grande dopo le quattro vittorie consecutive tra fase a gironi e ottavi di finale nella rassegna iridata riservata alle minorenni dimostrando comunque il buon potenziale di questo gruppo in prospettiva. La seconda apparizione azzurra di sempre ai Mondiali U17 femminili si ferma dunque ad un passo dalle semifinali, con il terzo posto del 2014 che resta quindi il miglior piazzamento della storia per la nostra Nazionale.

A Rabat le Azzurrine hanno sprecato un’occasione d’oro per raggiungere i Paesi Bassi in semifinale, sbagliando due rigori nel primo tempo (Rachele Giudici al 21′, Giulia Galli al 41′) e vedendosi annullare il gol della vittoria per fuorigioco al 96′. Nella serie conclusiva dei tiri dal dischetto, le messicane sono state perfette mentre l’Italia ha pagato il nuovo errore di Giudici avendo la peggio con il punteggio di 5-4.