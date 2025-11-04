Anguissa non basta, il Napoli chiude 0-0 con l’Eintracht e complica il suo cammino in Champions League

Zambo Anguissa non basta. Nonostante la consueta ottima prova del centrocampista camerunese il Napoli non va oltre lo 0-0 interno contro l’Eintracht Francoforte nel match valevole per la quarta giornata della fase iniziale della Champions League 2025-2026. Allo stadio “Maradona” la squadra partenopea gioca con grinta e carattere ma, anche, con poca precisione e incisività. Un punticino che non aiuta la situazione verso la fase ad eliminazione diretta. Con questo risultato gli azzurri, infatti, si trovano a 4 punti in altrettante uscite, con il rischio concreto di venire spinto fuori dalla zona play-off.

Il Napoli si è schierato in campo con il 4-3-3 con Milinkovic-Savic tra i pali, quindi difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez, centrocampo con Anguissa, Lobotka e McTominay, mentre il tridente d’attacco vedeva Politano, Hojlund ed Elmas. L’Eintracht Francoforte, invece, ha risposto con il 3-4-2-1 con Zetterer in porta, Kristensen, Koch e Theate in difesa, quindi Collins, Gotze, Chaibi e Brown in mezzo al campo con Larsson e Bahoya alle spalle di Burkardt.

Il match prende il via con i padroni di casa che gestiscono ritmi e pallone, si fanno preferire nel possesso, ma di occasioni se ne vedono poche. I lampi dei partenopei non mancano, ma Zetterer non deve compiere interventi particolari per mantenere la sua porta inviolata. Con il passare dei minuti la formazione di mister Antonio Conte cresce, sospinta da Anguissa, ma il primo tempo va in archivio con il punteggio di 0-0.

La ripresa inizia con il Napoli ancora in controllo ma, con il passare dei minuti, i tedeschi prendono coraggio. Non solo gestione del pallone ma, anche, diverse occasioni. La più nitida al 72° con Bahoya che calcia da distanza ravvicinata ma, per fortuna di Milinkovic-Savic, la conclusione risulta centrale. Gli azzurri si scuotono e al 75° costruiscono una chance notevole. Elmas imbecca Anguissa a due passi da Zetterer ma il camerunese invece di insaccare facilmente incespica sul pallone e spreca l’occasione più ghiotta del match.

Passano cinque giri di lancette e sono di nuovo i tedeschi a farsi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic. Cross dalla destra nell’area piccola, con Rrahmani che viene colpito e rischia l’autogol. Facile, tuttavia, la parata del portiere serbo. Il Napoli risponde e, con il solito onnipresente Anguissa, sfonda sulla fascia destra all’83°. Il centrocampista appoggia in mezzo un “cioccolatino” solo da spingere in rete per McTominay che, invece, spara in curva da due passi. Occasione colossale gettata alle ortiche dallo scozzese.

Si arriva all’88° ed è ancora Anguissa a rendersi pericoloso. Cross dalla sinistra e “spizzata” di testa del camerunese che, per fortuna dell’Eintracht, viene impattato dal corpo di un difensore, andando a salvare Zetterer che sembrava fermo sulle gambe. Nel recupero il Napoli reclama. Lang prova a superare Theate sul lato sinistro dell’area di rigore. Il difensore belga lo anticipa in scivolata ma, nel prosieguo del movimento, colpisce la palla con il gomito da terra. Per l’arbitro è tutto regolare. Al 95° Zetterer si supera. Dopo un’uscita, infatti, riesce a respingere una conclusione a botta sicura con una risposta di pugno in controtempo. Il match si chiude qui. 0-0 e un punto a testa.