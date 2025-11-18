Basket: Trento sfiora la rimonta, ma cade in casa contro i Niners Chemnitz in EuroCup

Sconfitta di proporzioni piuttosto importanti per la Dolomiti Energia Trento in EuroCup 2025-2026. La squadra allenata da Massimo Cancellieri le prova tutte per rimettere in piedi la serata della BTS Arena, ma cede 94-105 contro i Niners Chemnitz, dai quali viene raggiunta a 3-5 in classifica nel girone B. Due i dominatori del match, da parte bianconera Andrej Jakimovski con 30 punti e da parte ospite Kevin Yebo con 33, ma i Niners mandano sei uomini in doppia cifra e questo finisce per fare la differenza.

Primi minuti di equilibrio totale. Anche troppo, visto che per 120 secondi abbondanti nessuno segna. Comincia a farlo Davis, che replica un minuto dopo; segue Yebo, e dopo 3’55” è 0-6 Niners. Jones si sblocca solo a questo punto, e in un amen Trento si porta avanti sul 7-6 con il contributo anche di Battle. Entra in partita anche Aldridge, poi la Dolomiti Energia riesce ad allungare con i liberi di Battle e il punto esclamativo di Niang, che schiaccia per il 20-15. Doccia fredda, però, sulla sirena: c’è la tripla di Mushidi che chiude i 10′ iniziali sul 20-19.

Il colpo è durissimo per Trento, che combina ogni genere di errore e lascia andare rapidamente Chemnitz sul 20-25. Battle piazza la tripla, ma in breve tempo si capisce che il pallino è passato dalla parte dei tedeschi. Mushidi e Yebo colpiscono da oltre l’altro e, a metà periodo, il punteggio è 26-36 con l’Aquila Basket che, oltre alle triple, suona abbastanza priva di altre soluzioni offensive concrete. E proprio Yebo diventa una furia in attacco, portando i suoi fin sul 30-44. Il divario fondamentalmente non varia, anzi si amplia e a metà gara si va al riposo sul 37-53.

La ripartenza non offre alcuna fiducia al club di casa, che anzi viene spedito da Brewer e Minchev sul -22 (39-61). Jones e soprattutto Aldridge lanciano una fiammata da parte trentina che riaccende anche il pubblico, ma è un’illusione: i tedeschi continuano a premere con continuità il piede sull’acceleratore. In qualche modo, ad ogni modo, un’altra reazione la Dolomiti Energia la prova, con la coppia Jones-Jakimovski a rendersi protagonista fino al 55-69. Interviene Davis, poi anche Mushidi e quindi Yebo, poi Newman, ma a 10′ dalla fine il punteggio è 63-76.

Jones prova ad accorciare ancora sul -11, ma i Niners sono pronti a tenere sotto controllo la situazione con Yebo che si costruisce tantissimo dalla lunetta per quello che diventa un nuovo +20 a favore degli ospiti (69-89). Sul 71-91 sembra finita, ma Jakimovski e Jones decidono di dare ancora speranze ai padroni di casa. Da tre come dentro l’arco, con una varietà di soluzioni notevole, e nonostante il quinto fallo di Battle, è soprattutto Jakimovski a dare la carica a Trento, che sale fino al -8 (89-97) con 2′ da giocare. Non è finita qui: raggiunge quota 30 con la tripla del -5, ma è Yebo a replicare dall’arco sia a lui che a Jones: trentello anche per lui a 34″3 dalla fine è 94-102. Negli ultimi secondi cade anche male Jones, poi finisce 94-105.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-NINERS CHEMNITZ 94-105

TRENTO – Jones* 23, C. Niang 3, Forray 5, Airhienbuwa*, Cattapan ne, Mawugbe* 1, Aldridge* 13, Jakimovski 30, Bayehe 2, Medina Bouza ne, Hassan 2, Battle* 15. All. Cancellieri

CHEMNITZ – Yebo* 33, Davis Jr.* 16, Newman III* 12, Mushidi 14, Sow 12, Jellig ne, Brewer 16, Steinfeld, Beran*, Schilling ne, Minchev* 2. All. Pastore