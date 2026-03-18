Trento sfiora l’impresa con il Besiktas nei quarti di EuroCup. Un libero condanna la Dolomiti

La Dolomiti Energia Trento è arrivata vicinissima a firmare l’ennesima impresa della sua stagione di EuroCup. La squadra italiana perde 77-76 sul campo del Besiktas nella sfida diretta dei quarti di finale. A condannare Trento è il libero sbagliato da Jordan Bayehe ad un secondo dalla fine, che avrebbe portato la sfida al supplementare. Resta una prestazione di altissimo livello per la Dolomiti, che ha accarezzato davvero il sogno di tornare in semifinale dieci anni dopo l’ultima volta.

Non basta a Trento un fenomenale DJ Steward, che è il miglior marcatore del match con 29 punti. Purtroppo non è stata la serata di Devante Jones, che mette a referto solo 4 punti. Dall’altra parte il Besiktas è trascinato dai 23 punti di Jonah Mathews e dai 16 di Anthony Brown.

Ottima partenza dei padroni di casa, che scappano subito sul 5-0 e poi sul 10-4 con il canestro di Morgan. Con il passare dei minuti anche Trento entra in partita e riesce ad alzare l’intensità. Steward e Battle suonano la carica ed arriva anche il primo vantaggio per la Dolomiti sul 13-12. Il primo quarto, però, si chiude con il Besiktas avanti di un solo punto dopo i liberi di Zizic praticamente a tempo scaduto (17-16).

Il Besiktas prova a scappa in avvio di secondo quarto (24-18), ma Trento reagisce con un ottimo impatto dalla panchina di Niang. Si continua poi sul filo dell’equilibrio con la Dolomiti che risponde colpo su colpo ai turchi. Il finale di quarto, però, è tutto per il Besiktas che trova l’allungo con le triple di Morgan e Arslan, che valgono il +9 (36-27). Mawugbe non fa crollare Trento ed all’intervallo il Besiktas è in vantaggio 40-32.

Al rientro dalla pausa lunga il Besiktas arriva quasi subito sulla doppia cifra di vantaggio con Mathews che mette la tripla del +11 (50-39). La Dolomiti, però, ha ancora la forza di reagire e uno scatenato Steward riporta la squadra italiana sul -3 (52-49). Battle pareggia anche i conti (53-53). Si entra negli ultimi dieci minuti con il Besiktas avanti di quattro punti (61-57), ma con una Trento che crede nell’impresa.

Besiktas prova a partire forte, ma il solito Steward tiene Trento incollata al punteggio. La tripla di Anthony Brown vale il nuovo +7 (69-62) quando mancano sette minuti alla fine. La Dolomiti risponde ancora, con le giocate pazzesche di Jogela e Battle, che valgono addirittura il -1 (71-70). A tre minuti dalla fine Steward dalla lunetta pareggia i conti (73-73). La tensione è incredibile e ci sono una serie di orrori da una parte e dall’altra, poi sempre Steward mette il +2 a poco meno di un minuto e mezzo dalla fine. Il Besiktas torna nuovamente avanti con un solo libero di Mathews a 25 secondi dal termine (76-75). Jogela decide per una scellerata tripla da lontanissimo, ma Morgan fa solo 1/2. quando mancano 16 secondi. Trento costruisce una buona azione e Steward trova Bayehe sotto canestro che subisce fallo a due secondi dalla sirena. Il lungo della Dolomiti mette il primo, ma sbaglia il secondo e qui svaniscono i sogni di Trento. Finisce 77-76 per il Besiktas, che vola così in semifinale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BESIKTAS ISTANBUL – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 77-76 (17-16, 23-16, 21-25, 16-19

Besiktas: Mathews 23, Dotson 3, Kamagate, Ugurlu, Arslan 7, Morgan 10, Lemar, Kus, A. Brown 16, Thomas 3, V. Brown 2, Zizic 11

Trento: Steward 29, Jones 4, Niang 3, Jogela 11, Forray, Airhienbuwa, Mawugbe 10, Aldridge 5, Jakimovski 1, Bayehe 1, Battle 12