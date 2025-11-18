Basket, Trieste firma l’impresa ad Istanbul. Vittoria con il Galatasaray in Champions League

Un canestro di Markel Brown a sei secondi dalla fine regala una storica vittoria a Trieste ad Istanbul. La squadra di coach Gonzalez vince in casa del Galatasaray per 80-79 infliggendo la prima sconfitta ai turchi che erano ancora imbattuti dopo quattro giornate. Una vittoria che cambia completamente le prospettive in Champions League di Trieste, che nella prossima giornata affronterà il Wurzburg in casa e con una vittoria è certa di passare alla prossima fase.

Sicuramente Markel Brown è l’eroe della serata, mettendo a referto 13 punti e soprattutto il canestro decisivo. Il migliore, però, di Trieste Mady Sissoko, che firma una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra chiudono anche Jarod Uthoff (12) e Jahmi’us Ramsey (11). Al Galatasaray non bastano i 26 punti di Errick McCollum, assoluto trascinatore della formazione di casa.

Una Trieste che si presenta ad Istanbul con Colbey Ross in panchina e non utilizzabile. La squadra di coach Gonzalez gioca due quarti totalmente alla pari del Galatasaray e risponde colpo su colpo. Il tabellone, infatti, alla pausa lunga recita 39-39. Nel terzo quarto i turchi tentano un mini allungo e si presentano negli ultimi dieci minuti avanti di quattro punti.

Trieste non molla e l’equilibrio nel match persiste davvero fino agli ultimi possessi. I liberi di Uthoff e Toscano-Anderson portano Trieste avanti sul +2 a 37 secondi dalla fine. Il solito McCollum, però, piazza la tripla frontale del nuovo sorpasso. Trieste si affida completamente a Brown, che fa tutto da solo e segna in penetrazione il nuovo +1. Si tratta del canestro decisivo, perchè sulla successiva rimessa Toscano-Anderson ruba palla e poi Uthoff e Deangeli conservano il pallone, che vale la vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GALATASARAY – PALLACANESTRO TRIESTE 79-80 (18-18, 21-21, 22-18, 18-23)

Galatasaray: Robinson Jr. 7, McCollum 26, Tekin, Gorener, Korkmaz 6, Meeks 7, Oncel 2, Palmer Jr 10, Bishop 8, Tuncer 4, White Jr. 9, Yasar

Trieste: Toscano-Anderson 6, Ross, Deangeli, Uthoff 12, Ruzzier 5, Sissoko 21, Candussi 7, Iannuzzi 2, Brown 13, Brooks, Moretti 3, Ramsey 11