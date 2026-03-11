Trento ai quarti di EuroCup! Impresa a Venezia nel supplementare con un Jones irreale

Il derby italiano di EuroCup lo vince la Dolomiti Energia Trento, che stacca così il biglietto per i quarti di finale. Impresa della squadra di Cancellieri che espugna il Taliercio di Venezia, battendo la Reyer per 94-90 al termine di una partita emozionante e che si è chiusa dopo un tempo supplementare.

L’eroe della serata per Trento è sicuramente uno straordinario Devante Jones, che mette a referto addirittura 38 punti, aggiungendo anche 6 assist al suo referto. Importante anche la doppia doppia di Matas Jogela, che chiude con 15 punti e 12 rimbalzi. A Venezia non bastano i 16 punti di Kyle Wiltjer e i 15 di Carl Wheatle.

Dopo il 2-2 iniziale, Trento piazza subito un parziale di 11-0. I primi cinque minuti sono tutti per gli ospiti, trascinati da uno scatenato Jones e la Dolomiti arriva sul +14 (6-20). Venezia riesce a reagire e costruisce un mini break di 7-0, che permette alla Reyer di entrare finalmente nel match. Alla prima sirena è comunque Trento ad essere in vantaggio sul +5 (21-26).

L’inizio del secondo quarto è completamente all’opposto di quello del primo. Segna subito Niang, ma da quel momento c’è solo la Reyer in campo. In cinque minuti Venezia, guidata soprattutto da Cole, costruisce un clamoroso parziale di 13-0 (34-28). Venezia arriva anche sul +8, ma il finale di quarto è tutto per un fenomenale Devante Jones, che arriva a toccare quota 21 punti e permette alla Dolomiti di andare avanti all’intervallo per 47-45.

Al rientro dalla pausa lunga persiste l’equilibrio. Un continuo botta e risposta per dieci minuti da una parte e dall’altra, con nessuna delle due squadre che riesce a portarsi avanti anche solo di due possessi. Si entra così negli ultimi dieci minuti con Trento in vantaggio di un solo punto (64-65).

Si prosegue con lo stesso identico copione anche in avvio di ultimo quarto. La tensione sale sempre di più e a tre minuti dalla fine la tripla di Wheatle vale il +5 (79-74). Trento, però, pareggia con Jakimvski ed il solito Jones. Steward firma anche il +2, ma Bowman dalla lunetta è glaciale a quattro secondi dalla fine. Sull’ultima azione succede qualcosa di incredibile: Steward sbaglia, ma Parks tocca la palla dopo il suono della sirena, spazzandola via dal ferro. Gli arbitri all’inizio danno interferenza, ma poi rivedono l’azione e decidono che l’intervento di Parks avviene quando era già evidente che il pallone non potesse entrare. Si va così ai supplementari.

Jones è irreale anche nel supplementare e tocca 38 punti quando va a segnare il canestro del +4 ad un minuto e mezzo dalla fine. La Reyer accorcia sul -2 con Parks e poi ha ancora un’occasione dopo l’errore di Steward. Bowman si procura due liberi, ma questa volta commette un imprevedibile 0/2. Sul rimbalzo Jones è il più lesto a lanciare Steward in contropiede per la schiacciata che manda Trento ai quarti di finale di EuroCup.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

UMANA REYER VENEZIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 90-94 d.t.s (21-26, 24-21, 19-18, 17-16, 9-13)

Venezia: Tessitori 11, Cole 13, Horton 8, Lever, De Nicolao, Candi 2, Bowman 9, Wheatle 15, Nikolic 5, Parks 9, Wiltjer 16, Valentine 2

Trento: Steward 7, Jones 38, Niang 2, Jogela 15, Forray, Airhienbuwa, Mawugbe 5, Aldridge 4, Jakimovski 6, Bayehe 9, Hassan, Battle 8