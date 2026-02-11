Basket, EuroCup: la Reyer Venezia batte l’Hapoel Jerusalem e blinda il quarto posto nel Gruppo A

La Reyer Venezia chiude con una vittoria il percorso nella seconda fase dell’EuroCup 2025-2026. Al Taliercio, i veneti, già qualificati al turno successivo, sono riusciti a sconfiggere l’Hapoel Midtown Jerusalem per 83-80 , compagine che occupa il primo posto del Gruppo A. Grazie a questo successo la Reyer blinda la quarta posizione del medesimo gruppo, che garantisce di giocare in casa la prima partita degli ottavi di finale. Top scorer tra le fila di Venezia Kyle Wiltjer con 22 punti (5/8 da tre).

La tripla di Witljer apre la partita prima del pareggio israeliano firmato Harper. Parks riporta avanti Venezia ma è nuovamente con Harper che gli ospiti trovano il primo vantaggio del match. La Reyer rimane attaccata e sorpassa grazie ai liberi di De Nicolao e Valentine (+4). Smith accorcia, Valentine trova altri due punti ed i padroni di casa conducono 17-14 dopo il primo quarto.

Nel secondo parziale Wiltjer firma cinque punti di fila per il virtuale +7 che diventa +9 grazie al canestro di Wheatle. L’Hapoel torna a segnare con le due triple di Zoosman e Lamb (-3) prima della pronta risposta di Wiltjer. Carrington e Smith firmano il -1 ospite ma Tessitori e Wiltjer, con la quinta tripla del suo match, riportano sul +8 la Reyer. Nel finale, gli israeliani resistono con Lamb. All’intervallo lungo i veneti sono avanti 42-35.

Nei primi minuti della ripresa va in scena un botta e risposta tra le due squadre che termina con la tripla di Candi per il nuovo +7 di Venezia. Poi Tessitori e Valentine piazzano un parziale che porta i lagunari sul +13 virtuale. Lamb e Winston tentano di reagire ma Wheatle piazza cinque punti consecutivi. A 10′ dalla fine la Reyer è avanti per 62-49.

All’inizio dell’ultima frazione gli israeliani piazzano un parziale di 0-6 in apertura che li rimette totalmente in gioco. Horton rompe il digiuno veneto e Wheatle spara la tripla del +11. Ad Harper risponde Valentina ma l’Hapoel alza i giri del motore un nuovo 0-6 che vale il -3. Tessitori risponde ma gli ospiti riescono a pareggiare con Wiley (73 pari). A Candi risponde Winston ma Venezia si scatena con Wiltjer e la tripla di Candi, volando a +5 a 50″ dalla fine. I liberi di Parks sembrano aver messo in ghiaccio il match, ma gli ospiti ne segnano quattro di fila riportandosi sul -3 a 15″ dalla sirena. È Wiltjer, con l’1/2 in lunetta, a chiudere la pratica. Punteggio finale di 83-80 e vittoria veneziana.