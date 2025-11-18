Basket, i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Della Valle trascina ancora Brescia, bene anche Casarin e Veronesi

Si ieri conclusa con il successo della Virtus Olidata Bologna l’0ttava giornata della Serie A di basket 2025-2026. La Virtus, grazie al successo su Treviso, ha così raggiunto in testa alla classifica Brescia. Si ferma invece Milano, battuta in casa da Trapani, mentre nella parte bassa della classifica Sassari esce fuori dalla zona retrocessione. Andiamo ad analizzare l’ottavo turno, concentrandoci sulle migliori prestazioni degli italiani.

Nella vittoria di Tortona contro Udine ci sono da sottolineare solo i 12 punti di Mirza Alibegovic, insufficienti per i friulani. Cremona, invece, batte Tieste grazie anche alle prestazioni di Davide Casarin e Giovanni Veronesi, entrambi a referto con 13 punti mentre per i giuliani da notare gli 11 punti di Ruzzier. Giordano Bortolani ne sigla 13 per Cantù nella sconfitta con Varese mentre Luca Vincini contribuisce al successo di Sassari con 9 punti e ben 8 rimbalzi.

In un Olimpia Milano battuta il miglior italiano è il capitano Giampaolo Ricci che chiude con 13 punti, seguito da Stefano Tonut con 7. A Napoli, invece, va in scena il solito show dell’eterno Amedeo Della Valle. Il classe 1993 chiude con 24 punti (top scorer del match), 6 rimbalzi e 3 assist, confermando il primo posto di Brescia. Nell’ultimo match in programma il miglior azzurro è stato il classe 2005 David Torresani che ha messo a referto 12 punti. Per la Virtus solo 8 di Pajola e 7 di Hackett e Diouf.