Basket
Basket, l’Unahotels Reggio Emilia cede in rimonta al BC Bashkimi in FIBA Europe Cup
L‘Unahotels Reggio Emilia cede in rimonta in Kosovo contro il BC Bashkimi nella quinta giornata del girone J per la FIBA Europe Cup 2025-2026 di basket. La squadra di coach Priftis ha provato a scappare nel terzo quarto, ma i padroni di casa non si son persi d’animo e hanno piazzato la zampata decisiva nel finale per vincere di fronte al pubblico di casa infliggendo il terzo ko stagionale agli emiliani.
21 punti di Tomas Woldetensae e 16 di Jaylen Barford tra le fila dell’Unahotels, con 13 punti di Michele Vitali che però non bastano ad evitare il ko di misura – 18 punti e 13 rimbalzi di TJ Birckerstaff e 17 punti di Kyan Anderson per la compagine kosovara che aggancia in classifica i biancorossi con 2-3 di record.
Avvio di match subito equilibrato (5-4), con Tomas Woldetensae e Jaylen Barford che tengono Reggio Emilia a contatto (12-9). Il Bashkimi torna a spingere sull’acceleratore mettendo due possessi pieni di margine sugli emiliani (17-9), con i tiri dalla lunetta di Isaiah Cousins che danno il +10 ai padroni di casa (19-9). Michele Vitali dà una scossa all’Unahotels da tre (19-12), con la tripla di Woldetensae e un appoggio di TJ Bickerstaff insieme al libero di Palokaj che valgono il 24-17 alla prima sirena.
Nel secondo quarto la Reggiana rimane in scia con il piazzato di Lorenzo Uglietti (28-22), con Luca Severini che brucia la retina da lontano per accorciare a -3 (30-27). Zeqiri batte un colpo per il Bashkimi (34-29), ma i biancorossi non mollano e pareggiano i conti a meno di quattro minuti dal termine del parziale (34-34). Penetrazione di Barford e sorpasso reggiano (37-39), con l’appoggio di Caupain e il piazzato di Kyan Anderson che fissano il punteggio sul 41-43 all’intervallo lungo.
Break di 4-0 dell’Unahotels in apertura di ripresa (41-47), con Michele Vitali ancora efficace da tre (43-50). I balcanici ritrovano fluidità in attacco ed impattano con Bickerstaff e Cousins (52-52), con Michele Vitali che riporta Reggio Emilia avanti (53-54) prima del 2+1 di Bickerstaff per il contro-sorpasso (56-54). Bomba di Woldetensae e nuovo +1 (58-59), con Michele Vitali che emula il compagno per il +3 (59-62) a -1’40” dalla terza sirena. 2/2 di Zeqiri in lunetta e -1 (61-62), con un canestro per parte di Uglietti e di Palokaj che valgono il 61-64 dopo 30’ di gioco.
Tiro dal gomito di Kyan Anderson che apre il quarto conclusivo (65-66), con Reggio Emilia che alza l’intensità e piazza un parziale di 5-0 firmato Barford-Woldetensae per andare a +6 (65-71). Pakolaj si mette in proprio e tiene i kosovari a -4 (67-71): time-out Priftis, con l’Unahotels che trova un altro break di 5-0 grazie a Caupain e Barford quando si entra nei 5’ decisivi (67-76). Il Bashkimi non ci sta e prova a tenere viva la partita a cronometro fermo fino al -1 (75-76) con 51” da giocare. Virata di Bailey e sorpasso (77-76), con Echenique che commette un fallo antisportivo ma Bailey fallisce i liberi: finisce 77-76, con Reggio Emilia che cade in Kosovo contro il BC Bashkimi in FIBA Europe Cup.