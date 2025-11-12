Basket, la Reyer Venezia crolla in casa del Lubiana in EuroCup

Arriva la quarta sconfitta per la Reyer Venezia in EuroCup, con i veneti che cedono abbastanza nettamente in casa del Cedevita Olimpia Lubiana. Una sconfitta maturata nel secondo tempo, dopo 20 minuti sostanzialmente equilibrati, e che porta la squadra di Spahija sul confine della zona playoff.

Ritmi subito molto alti a Lubiana, dove si parte subito con un botta e risposta da oltre l’arco, ma sono i padroni di casa ad allungare con tre canestri di fila da tre punti. Un contro parziale di 0-5 porta avanti Venezia, ma ancora una volta è il Cedevita a dare uno strappo nella seconda metà del quarto e andare al primo stop avanti 19-13.

A inizio secondo quarto continua l’elastico, con Venezia che torna sotto e Lubiana che riallunga, poi una tripla di Candi vale il sorpasso per gli ospiti. I veneti provano a guidare la danza, toccano anche il +5, ma gli sloveni rispondono e non si spezza l’equilibrio. Nel finale del primo tempo, però, sette punti consecutivi di Gibson valgono il 42-37 per Lubiana con cui si va al riposo.

A inizio ripresa prova il Venezia a ricucire il gap, torna a un solo possesso di svantaggio, ma poi un nuovo parziale di 8-0 per Lubiana vale la fuga, con i padroni di casa che vanno sul +13. Fatica, ora, Venezia a tenere il ritmo degli sloveni, che piano piano allungano in maniera decisa e con un pesante parziale vanno all’ultimo stop avanti 69-51.

Padroni di casa che, così, possono gestire l’ampio vantaggio nell’ultimo quarto e, anzi, aumentano anche il gap. Venezia che non ha la forza di riaprire i giochi e, così, alla fine a vincere è il Lubiana per 93-65. Reyer che, così, ora ha uno score di 3 vinte e 4 perse e dovrà cambiare ritmo nella seconda parte della fase a girone per conquistare i playoff.