Basket, Trento lotta per due quarti e poi cede al Besiktas in EuroCup

Dopo due vittorie, si ferma il cammino in EuroCup della Dolomiti Energia Trento, che viene sconfitta nella settima giornata dal Besiktas. Ad Istanbul finisce 97-83 per i padroni di casa, che si portano al secondo posto in classifica, mentre la Dolomiti ora ha un record di 3-4, ma rimane comunque intorno al sesto posto, l’ultimo utile per superare il turno.

A Trento non bastano i 16 punti di Khalif Battle e la quasi doppia doppia di DJ Steward, che ha chiuso il match con 14 punti e 9 assist. In doppia cifra anche Forray (10) e Mawugbe (10). Un Besiktas, invece, guidato dai 23 punti di Brynton Lemar e dai 19 punti con 7 rimbalzi di Conor Morgan.

Ottimo avvio di partita da parte di Trento (8-2). La squadra italiana continua a tenere alto il ritmo in attacco e tocca la doppia cifra di vantaggio con il canestro di Mawugbe (21-11). Jakimovski fa anche +12, ma l’ultimo canestro del quarto è di Lemar, che segna il -7 alla prima sirena (31-24). Battle e Bayehe iniziano bene anche il secondo quarto e Trento è in controllo del match, visto che a quattro minuti dall’intervallo la Dolomiti è sopra ancora di nove punti. Anthony Brown ed Arslan firmano un parziale per i turchi, che arrivano sul -3, ma l’ultimo squillo del primo tempo è di Mawugbe, con il +5 per Trento alla pausa lunga (50-45).

Alla ripresa Trento continua a mantenere il vantaggio, ma dal 56-50 per la Dolomiti si apre un parziale di 14-0 in favore dei padroni di casa. Un break che spacca completamente la partita ed il Besiktas allunga. Airhienbuwa prova a tenere vicina Trento, ma il Besikstas con ancora Lemar arriva oltre la doppia cifra di vantaggio, chiudendo un terzo quarto da 31-13, che permette al Besiktas di essere avanti 76-63. Nell’ultimo quarto il Besiktas è in pieno controllo e tocca il +19. Trento ha un’ultima reazione d’orgoglio e arriva sul -11 (89-78) con capitan Forray. I turchi rispondono subito e alla fine chiudono 97-83.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BESIKTAS ISTANBUL – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 97-83 (24-31, 21-19, 31-13, 21-20)

Besiktas: Mathews 10, Dotson 5, Kamagate 6, Ugurlu 4, Arslan 11, Morgan 19, Lemar 23, Kus 4, Adiguzel, A. Brown 10, V. Brown, Zizic 5

Trento: Steward 14, Jones, Niang 2, Jogela, Forray 10, Airhienbuwa 8, Mawugbe 10, Aldridge 9, Jakimovski 12, Bayehe 2, Battle 16