Basket, Sassari vince ancora in Europe Cup: battuti i rumeni del Valcea

Tutto facile per la Dinamo Sassari nella quinta giornata di Fiba Europe Cup 2025-2026. Gli isolani, impegnati in trasferta in Romania, hanno travolto il CS Valcea al termine di un match terminato 65-97. Prestazione di squadra perfetta per la Dinamo che ha pian piano costruito il suo vantaggio, amplificandolo nella ripresa. Protagonisti Nicholas McGlynn con 16 punti e Alessandro Zanelli con 15 che regalano a Sassari la quarta vittoria su cinque partite.

Minuti iniziali molto equilibrati, Sassari va avanti ma viene ripresa e sorpassata dalla tripla di Clavell. I liberi di Marshall riportano avanti la Dinamo che con Buie tocca il massimo vantaggio di 6 lunghezze. Le due triple consecutive di Clavell valgono la nuova parità a quota 15 ma gli isolani infilano un parziale da 7-0 con Marshall, Thomas e McGlynn. A fine primo quarto il punteggio recita 17-24 per i sardi.

Sassari parte forte anche nel secondo quarto e si porta sul +13 con Beliauskas. I rumeni provano a rispondere con la tripla di Gabriel ma, prima McGlynn e poi Johnson confermano il vantaggio italiano. Tocca poi a Dexter Deshawn Harris riavvicinare gli avversari che, con cinque punti di fila di Clavell, tornano sul -4. Sassari però è abile a sfruttare la lunetta e si riporta presto sul +11. Nel finale, i tre liberi di Clavell tengono in partita Valcea. A fine primo tempo è 35-43 per la Dinamo.

Nella ripresa il copione del match non cambia, i rumeni tentano la rimonta ma gli isolani rispondono colpo su colpo. Con Dexter Deshawn Harris, Valcea si avvicina sul -6 ma Thomas e la tripla di Buie allontanano i sardi sul +13. Molti errori in campo e squadre disordinate; è la Dinamo che sfrutta al meglio la situazione. Le triple di Marshall e Zanelli ed i liberi di Mezzanotte assicurano alla squadra italiana un vantaggio di 20 punti al termine del terzo periodo. A 10′ dalla fine è 48-68 per Sassari.

Nell’ultimo quarto il parziale in apertura di 2-9 per i sardi, con Zanelli protagonista, indirizza definitivamente la partita. Al solito Clavell risponde ancora Zanelli da tre e con Johnson la Dinamo vola sul +19. A Dexter Deshawn Harris rispondono Mezzanotte e Casu e nel finale il divario si amplifica sempre di più. Punteggio finale di 65-97 e quarta vittoria di Sassari nel girone.