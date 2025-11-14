Basket, Giuseppe Poeta: “Una vittoria così contro l’Olympiacos riaccende l’entusiasmo a Milano”

ASSAGO – Quarta vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano in Eurolega, nello specifico contro l’Olympiacos (88-87, ndr), la seconda su due nella settimana del doppio turno, questa volta tutto interno per le “Scarpette Rosse“: una squadra che sembra ritrovata (record positivo con 6 vittorie e 5 sconfitte complessive), al netto delle assenze, sotto la guida di Peppe Poeta, che sta sostituendo l’influenzato Ettore Messina. Al termine della gara contro i greci, queste le voci dal Forum di Assago degli allenatori delle due squadre: prima Barzokas per gli ellenici, poi lo stesso Poeta per Milano.

Georgios Barzokas: “Congratulazioni all’Olimpia: in campo hanno messo tanta fisicità mostrando anche grande precisione al tiro, fiducia nelle loro giocate e velocità, in particolare nel primo tempo. Nella ripresa siamo riusciti a reagire vincendo un po’ di duelli e palle sporche. Abbiamo ricucito il gap, arrivando vicino e perdendo per delle cattive scelte al tiro. In generale, non abbiamo fatto abbastanza soprattutto in difesa, dove di solito siamo più efficienti”.

Giuseppe “Peppe” Poeta: “Sono felice per i ragazzi: hanno lavorato duro. Oggi è stato fantastico tutto: l’entusiasmo e l’impegno prima di tutto. Abbiamo mostrato capacità, fiducia e tante doti che siamo riusciti a mettere insieme su tutti e due i lati del campo per tutti e 40 i minuti per chiudere la gara con una vittoria. Ringrazio il mio staff, attendo al più presto il ritorno di Ettore Messina. Doppio turno e doppia vittoria: contro l’Olympiakos, che ha una difesa molto strutturato, abbiamo fatto qualcosa di importante. La difesa ha lavorato benissimo: non aver sofferto a rimbalzo contro Milutinov è stato qualcosa di importante, siamo stati quasi perfetti; per batterli serviva questo. L’energia del pubblico? Ci serviva. Si è riacceso l’entusiasmo: la proprietà meritava questa vittoria, è bello vedere il Forum pieno così, si respirava un senso d’appartenenza speciale. L’assenza di Messina e la preparazione della gara? Non è stato facile, abbiamo dovuto mettere insieme tutti i pezzi, anche perché avevamo assenze in panchina ma anche nel roster. Bisogna adattarsi, sono cose che possono succedere: difficile preparare tutto nei dettagli, perché si gioca tantissimo. Lavoriamo su energia e entusiasmo. L’amore del Forum? Questo è il migliore aiuto che possa dare ad Ettore (Messina, ndr): voglio dare il mio contributo per “accompagnarlo” verso la fine della sua carriera da capo allenatore. E’ una leggenda. Gli accordi sul futuro li conoscete tutti. Ora però torniamo a pensare alla stagione: voglio aiutare Messina, sono grato per tutto quello che ha fatto per me”.