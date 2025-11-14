Basket, Milano batte in volata l’Olympiacos in Eurolega

Quarto successo consecutivo per l’EA7 Emporio Armani Milano, che si impone sull’Olympiacos in Eurolega, e meneghini che entrano con decisione nella zona calda della classifica. E lo fanno contro una delle formazioni più in forma al momento, grazie a 16 punti di Ellis, 15 di Brooks e 13 di Booker.

Si parte dove Milano aveva finito, cioè con una tripla di Armoni Brooks, ma risponde con la stessa moneta l’Olympiacos, anche se l’Olimpia tiene i giri alti e con un paio di belle giocate di Booker va sul 12-7. Reagiscono i greci, che con un parziale di 9-0 si portano avanti poco dopo metà primo quarto. Due triple di Ricci e Guduric rilanciano Milano, ma Fournier fa male da oltre l’arco. Resta avanti la squadra di casa, con tripla di Mannion nel finale e Milano che va al primo stop avanti 27-21.

Resta avanti Milano nei primi minuti del secondo quarto, con Tonut che in un minuto ruba palla, schiaccia, poi recupera rimbalzo in difesa e poi in attacco e Milano che va sul +9. Milano gioca molto bene in attacco e quasi a metà quarto tocca la doppia cifra di vantaggio. Reagisce l’Olympiacos, fatica per qualche possesso di troppo in attacco e in difesa Milano e greci che tornano sul -4 a 2’ dalla fine. Olympiacos che tocca anche il -1, ma quasi sulla sirena la tripla di Brooks vale il 47-43 per Milano con cui si va al riposo, con 10 punti di un ottimo Dunston.

Si lotta punto a punto anche a inizio ripresa, con Milano sempre avanti e una giocata da tre punti di Quinn Ellis vale il nuovo +6 per l’EA7 Emporio Armani. Ritmi molto alti, Olympiacos che fatica di più in attacco ora e Milano che prova ad allungare e tripla di Bolmaro per il nuovo +11. I ragazzi di Peppe Poeta difendono benissimo, con i greci che segnano solo 5 punti nei primi 6 minuti del terzo quarto, mentre Brooks si scatena, poi rubata e Milano che vola sul +15. Nel finale di quarto, però, arriva la reazione degli ospiti e si va all’ultimo stop con l’Olimpia avanti 67-56

Un canestro di Dorsey dà il via all’ultimo quarto e riporta l’Olympiacos in singola cifra di svantaggio, ma poi Mannion si inventa una tripla quasi allo scadere per rilanciare Milano. Poi è uno scatenato Tonut mette una giocata da tre punti per la nuova doppia cifra di vantaggio, anche se gli ospiti rispondono subito. Si resta sui 7/9 punti di vantaggio per Milano fino a poco oltre metà quarto, quando un paio di errori di Milano permettono all’Olympiacos di riaprire i giochi e tornare a un possesso pieno di svantaggio. Due triple di Ellis tolgono le castagne dal fuoco a Milano, ma due triple greche spengono gli entusiasmi a 1’30” dalla fine. Olympiacos che torna a -2 a 40” dalla fine. Ma, ancora una volta, è Ellis – su assist di Bolmaro – a riallungare, anche se tutto è ancora da decidere. Peters firma il nuovo -2, a 14” dalla fine Guduric fa solo 1/2 dalla lunetta e +3 Milano. Sbaglia la tripla l’Olympiacos, rimbalzo decisivo di Bolmaro, poi dalla lunetta Tonut firma il +4. La tripla di Dorsey vale il -1 per i greci, ma mancano nove decimi: Milano vince 88-87 e festeggia il poker in Eurolega.