Basket, la Virtus si ferma sul più bello. Bologna cade a Barcellona in Eurolega

La Virtus Bologna si spegne sul più bello e cade sul campo del Barcellona nell’undicesimo turno di Eurolega. Finisce 88-81 per gli spagnoli, che fanno loro la partita con un ultimo quarto da 27-14. Per Bologna è il sesto ko in Europa, ma i rimpianti questa sera sono tanti, perché poteva davvero arrivare la seconda vittoria consecutiva dopo quello contro l’Efes.

Non bastano a Bologna i 17 punti di Matt Morgan e i 13 di Carsen Edwards e Karim Jallow. In doppia cifra chiude anche Momo Diouf con 11 punti. Un Barcellona trascinato dai 17 punti di Kevin Punter, mentre i due ex recenti Will Clyburn e Toko Shengelia chiudono rispettivamente con 13 e 10 punti.

Ottimo avvio del Barcellona e subito il grande ex Shengelia mette la tripla del 5-0. La risposta della Virtus comunque non si fa attendere e le triple di Edwards e Smailagic valgono il sorpasso (10-12). Grande equilibrio in questi primi dieci minuti con un continuo botta e risposta. L’ultima firma è quella di Laprovittola, che brucia la retina dall’arco per il vantaggio dei padroni di casa alla prima sirena (20-19).

Morgan e Diouf hanno un ottimo impatto all’inizio del secondo quarto ed il centro italiano segna il canestro del +5 (25-30). La Virtus tiene benissimo il campo e mantiene il vantaggio con la schiacciata di Smailagic del +6 (43-37). Da quel momento, però, si apre un parziale di 8-0 del Barcellona, concluso da un incredibile canestro di Punter da metà campo che vale il sorpasso blaugrana (45-43).

Alla ripresa dalla pausa lunga è subito ottima Virtus e Jallow firma il vantaggio bolognese (52-51). Si accende l’altro ex di serata Clyburn e gli spagnoli si portano sul +4 (57-53). Bologna reagisce prontamente ed il finale di terzo quarto è tutto di marca bolognese. Morgan segna sette punti consecutivi e poi anche Pajola trova il sottomano vincente che permette alla Virtus di entrare negli ultimi dieci minuti in vantaggio di sei punti (67-61).

Subito schiacciata di Diarra del +8, ma il Barcellona replica subito con le triple di Brizuela e Parra. Il parziale blaugrana non si ferma e la Virtus si blocca completamente. Sempre Parra dall’arco, poi Vesely e poi ancora la tripla di Satoransky che addirittura porta il Barcellona sul +8 (77-69). La Virtus sembra sul punto di crollare, ma prima Niang e poi Diouf permettono a Bologna di portarsi sul -3 (83-80) a due minuti dalla fine. Clyburn fa male dall’arco e poi la Virtus perde due palloni pesantissimi. Finisce 88-81 per il Barcellona, con Bologna che rimpiange il blackout dell’ultimo quarto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BARCELLONA – VIRTUS BOLOGNA 88-81 (20-19, 25-24,  16-24, 27-14)

Barcellona: Punter 17, Marcos, Cole 2, Norris, Vesely 12, Brizuela 6, Satoransky 3, Hernangomez 7, Laprovittola 10, Clyburn 13, Shengelia 10, Parra 8

Bologna: Vildoza 6, Edwards 13, Pajola 2, Niang 4, Smailagic 5, Taylor, Alston 2, Hackett 3, Morgan 17, Diarra 5, Jallow 13, Diouf 11

