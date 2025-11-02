ATP Metz 2025: Francesco Passaro supera le qualificazioni nella Mosella

Non serve neppure un’ora (58 minuti per l’esattezza) perché Francesco Passaro vada a prendersi la qualificazione per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Metz, giunto alla sua ultima edizione. Il classe 2001 di Perugia sconfigge con il punteggio di 6-0 6-4 il francese Dan Added ed entra tra coloro che disputeranno il main draw nell’evento che chiude la stagione maschile, ATP Finals e Coppa Davis a parte.

Primo set sostanzialmente dominato dall’italiano contro un avversario che, benché numero 211 del ranking ATP, quest’oggi mostra ben poco di quel livello. Break immediato da parte di Passaro, che poi replica nel terzo game e, nel complesso, nel parziale d’apertura fa suoi a zero quattro dei sei giochi che si disputano. All’atto pratico, è un set da 19 minuti, fatto sempre più raro nel tennis, ma non unico.

Nel secondo set Passaro ancora una volta toglie la battuta al suo avversario nel primo gioco, solo che stavolta l’andamento è un po’ diverso. Added interrompe gli otto giochi di fila vinti dall’umbro, riesce anche a giocare un paio di game ai vantaggi sul servizio dell’italiano. Uno è il sesto, l’altro è il decimo, che però diventa anche l’ultimo poiché Passaro prima recupera da 15-30 e poi chiude i conti al secondo match point.

A questo punto c’è da capire chi potrà incontrare l’italiano nel main draw: si va da un altro qualificato a un derby contro Lorenzo Sonego fino all’americano Aleksandar Kovacevic, al belga Alexander Blockx, al bombardiere di casa Giovanni Mpetshi Perricard. E poi c’è la questione Medvedev, che con il suo forfait ha lasciato libero il suo posto con bye, ora occupato da un proveniente dal tabellone cadetto o da un lucky loser.