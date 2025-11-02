ATP Atene 2025, si rivede Djokovic a “casa sua”. Musetti si gioca le ultime chance per le Finals

La stagione tennistica sta ormai volgendo al termine e il circuito ATP vivrà la sua ultima settimana. In programma ci sono ancora alcuni tornei e tra questi c’è quello nuovo di Atene. Un 250 che va a sostituire quello di Belgrado e che si può definire di casa per Novak Djokovic, visto che è proprio la società del serbo ad organizzarlo e ad aver deciso di spostare il torneo dalla sua Serbia alla Grecia. Da capire se sarà anche l’ultimo torneo della stagione per Djokovic, che esordirà al secondo turno con il vincente di Tabilo-Walton e la cui presenza a Torino è ancora in fortissimo dubbio.

Spettatore decisamente interessato della decisione di Djokovic è sicuramente Lorenzo Musetti, che si è visto superare quasi all’ultima curva nella Race da Felix Auger-Aliassime. Il toscano dovrà poi assolutamente tifare Jannik Sinner questo pomeriggio a Parigi, per evitare di veder spegnere ogni possibilità di superare nuovamente il canadese. Dopo la sconfitta a Parigi, Musetti si è iscritto subito ad Atene, dove sarà la seconda testa di serie e dove praticamente è obbligato a vincere il torneo, aspettando buone notizie anche da Metz dove scende in campo Auger-Aliassime.

Al secondo turno il toscano dovrà vedersela con il vincitore del match tra il veterano svizzero Stan Wawrinka e l’olandese Botic Van de Zandschulp. Decisamente più insidioso appare il possibile quarto di finale con il francese Alexandre Muller o l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che affrontano entrambi un qualificato.

In tabellone c’è anche Luciano Darderi, numero tre del seeding, finito anche lui nella parte passa e dunque possibile avversario di Musetti in un ipotetico derby in semifinale. Non sarà comunque un secondo turno facile visto che se la vedrà con il vincente tra il polacco Majchrzak ed il serbo Kecmanovic ed inoltre in questo quadrante ci sono anche l’australiano Popyrin e l’americano Korda.