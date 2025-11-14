ATP Finals 2025, Sinner per il tris. Duello all’ultimo punto tra Zverev e Auger-Aliassime

È il momento di tirare le somme. Le ATP Finals di Torino sono pronte a vivere la fase decisiva e tornano in campo per l’ultima giornata delle eliminatorie: sono in programma i match del terzo turno dei gironi dedicati a Bjorn Borg e John McEnroe. Jannik Sinner è pronto ad affrontare il terzo ostacolo del suo torneo per chiudere il girone a punteggio pieno, mentre quello tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime si prefigura come un autentico dentro o fuori.

Nel secondo incontro della sessione pomeridiana il numero 1 d’Italia ritrova sulla sua strada Ben Shelton, testa di serie numero cinque. Il detentore del titolo, grazie al successo ottenuto mercoledì contro il tedesco nel terzo incrocio ravvicinato, ha già blindato il primo posto e nella semifinale di domani affronterà l’australiano Alex de Minaur.

La sfida odierna rappresenta l’occasione per provare a chiudere a punteggio pieno, guadagnare altri punti preziosi in classifica e mettere a punto i diversi automatismi di gioco in vista delle due partite che risulteranno decisive per l’assegnazione del titolo. Il bilancio dei confronti diretti premia nettamente Sinner che, dopo aver perso la partita degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2023, ha inanellato un filotto di sette vittorie consecutive.

Nel quarto e ultimo match di giornata il numero 3 del ranking ATP sfida il finalista del torneo di Parigi in quello che si prefigura come un faccia a faccia all’ultimo respiro. La vittoria rappresenta l’unico risultato utile per ciascuno dei due contendenti e non c’è dubbio che entrambi cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo per riuscire ad entrare in semifinale. Zverev, nel match perso mercoledì, ha evidenziato una buona condizione pagando però dazio alle troppe occasioni non concretizzate.

Il canadese, artefice di una prepotente progressione che negli ultimi mesi gli ha permesso di arrivare al sospirato traguardo, vuole coronare la sua stagione conquistando quello che sarebbe il meritato ingresso tra i primi quattro per poi andare a giocarsi, a cuor leggero, la semifinale di domani.

Nel torneo di doppio promette scintille il match di apertura. Heliovaara-Patten e Arevalo-Pavic, finalisti della scorsa edizione, si fronteggiano in uno scontro diretto senza esclusione di colpi che, per i vincitori, mette in palio il passaggio del turno e la sfida contro il duo azzurro Bolelli/Vavassori. Il duo britannico Salisbury-Skupski chiude le sue fatiche contro gli americani Harrison-King e cerca quel successo che gli consentirebbe di terminare il girone a punteggio pieno.