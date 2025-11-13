Quando la semifinale di Bolelli/Vavassori alle ATP Finals? Possibili orari e avversari

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno concluso con una sconfitta ininfluente il loro percorso nella fase a gironi delle ATP Finals 2025 di Torino. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena, i due azzurri si sono dovuti arrendere ai tedeschi Tim Puetz e Kevin Krawietz al match tie-break (13-11). Un ko, come detto, che non ha cambiato la storia dal momento che i nostri portacolori già erano sicuri della qualificazione alle semifinali da primi.

Bolelli e Vavassori torneranno in campo sabato 15 novembre per disputare il penultimo atto. Da definire l’orario di gioco. I due match sono previsti in sessione diurna alle ore 12.00 e in quella serale alle ore 18.00. Chiaramente, da definire anche la coppia rivale sulla base di quello che accadrà domani negli incontri previsti dell’altro raggruppamento.

Una situazione che vede il duo Salisbury/Skupski al comando con due match vinti, rispetto alle singole vittorie di Heliovaara/Patten e di Arevalo/Pavic. Probabile che saranno una di queste due coppie a giocare contro i nostri portacolori.

SEMIFINALI DOPPIO ATP FINALS 2025

Sabato 15 novembre

Ore 12:00 prima semifinale doppio

Ore 18:00 seconda semifinale doppio