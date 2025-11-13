Alcaraz nella sua miglior versione elimina Musetti a Torino e sarà n.1 a fine anno

Si ferma il cammino di Lorenzo Musetti alle ATP Finals 2025. Non riesce al tennista toscano l’impresa in quel di Torino, con Carlos Alcaraz che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e ventitrè minuti di gioco. Una vittoria che garantisce il primo posto nel girone allo spagnolo, ma soprattutto la certezza di chiudere l’anno da numero uno del mondo. Sinner infatti non potrà più raggiungere lo spagnolo anche in caso di vittoria del torneo da imbattuto.

Musetti ha retto un set e sicuramente rimpiangerà alcuni errori nel finale. Perso il set il toscano è totalmente crollato fisicamente e mentalmente nel secondo. Nel girone dedicato a Jimmy Connors si qualifica così Alex De Minaur, oggi vincente in due set Taylor Fritz e che sarà l’avversario di Jannik Sinner in semifinale; mentre Alcaraz affronterà il vincente del match tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime.

Alcaraz ha ottenuto molto con la prima di servizio, vincendo l’83% dei punti con questo colpo, rispetto al 53% del toscano. Sicuramente la prima ha abbandonato Musetti nei momenti decisivi. Alla fine sono ventisei i vincenti da parte del numero uno del mondo rispetto ai diciannove dell’italiano.

In avvio di primo set si segue l’andamento dei turni di servizio, con un ottimo Musetti che tiene benissimo il campo contro un Alcaraz che concede qualcosa, sbagliando un po’ troppo rispetto agli altri match. Si arriva al decimo game con lo spagnolo che spreca clamorosamente il primo set point, mettendo in rete un comodo dritto. Musetti, però, ha ancora un’occasione per chiude il game dopo aver vinto uno scambio strepitoso, ma tira una seconda titubante e Alcaraz lo aggredisce sulla risposta. Il numero uno del mondo si procura un altro set point e purtroppo questa volta il toscano cede, sbagliando un comodo dritto con metà campo libera dopo una fantastica veronica. Alcaraz si prende così il primo set per 6-4 in quarantacinque minuti.

Musetti risente del set perso e sicuramente ha un calo di energie fisiche e anche di testa. Il toscano si salva nel secondo game, cancellando una palla break, ma nel quarto gioco lo spagnolo si porta sullo 0-40 e il dritto purtroppo tradisce l’azzurro, con Alcaraz che allunga sul 3-1. La reazione di Musetti c’è e si procura anche due palle per l’immediato controbreak, ma Alcaraz è implacabile e prima con un gran dritto e poi con una prima al corpo si salva e conserva il break di vantaggio. Il match finisce qui, perchè Musetti abbandona il match e subisce un altro break, con lo spagnolo che si invola a chiudere sul 6-1.