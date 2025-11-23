LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: gara Elite uomini in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara maschile elitè di ciclocross a Tabor, Repubblica Ceca. La corsa torna nel caledario di Coppa del Mondo a due anni dall’ultima volta, l’ultimo vincitore è stato Eli Iserbyt (Belgio).

Sono 2,950 i metri da affrontare quest’oggi, il percorso è caratterizzato dal fondo erboso, per quasi tutto il percorso. Solo nella parte dell’arrivo i corridori affronteranno una parte asfaltata. Le tante curve tecniche del percorso sono le vere insidie del tracciato, con la perfezione nella guida che sarà fondamentale per ottenere la vittoria. Saranno, inoltre, molti i sali e scendi che affronteranno i corridori, ma non ci sono rampe con pendenze improponibili.

Con l’assenza di Van Der Poel,Van Aert e Pidcock, i big three del ciclocross odierno, è il Belgio la squadra sugli scudi nella quest’oggi, con i tre medagliati al campionato europeo Toon Aerts (oro), Thibau Nys (argento) e Joran Wyseure (bronzo) schierati al via. I fiamminghi schierano, inoltre, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte e Michael Vanthourenhout pronti a darsi battaglia per la vittoria. Quest’ultimo, vincitore della Coppa del Mondo lo scorso anno, sembra il favorito per la vittoria, per quello che sarebbe il quarto successo stagionale. Assente per i belgi Eli Iserbyt per un problema all’arteria femorale che gli aveva, già, dato dei problemi la scorsa stagione.

L’unico atleta italiano alla partenza è Federico Ceolin. Il classe 2000 ha ottenuto nelle corse in casa quattro podi in questa stagione, ma sarà difficile ripetersi in un contesto internazionale. Il miglior risultato in Coppa del Mondo fra gli elitè, è il diciottesimo posto ottenuto in Val di Sole nel 2023, nella corsa odierna una top 20 sarebbe un grande risultato. Altri atleti da tenere in considerazione sono Pim Ronhaar e Lars Van der Haar (Olanda), Cameron Mason (Gran Bretagna), Felipe Lloret Orts (Spagna) e Kevin Kuhn (Svizzera)

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross uomini elitè a Tabor, Repubblica Ceca. La corsa è valida come prima prova della Coppa del Mondo ciclocross 2025/2026. L’inizio è previsto per le 14.30. Buon divertimento!