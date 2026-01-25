Ciclocross: Mathieu van der Poel si prende tappa e Coppa del Mondo a Hoogerheide

Non ci sono aggettivi, è praticamente imbattibile. Mathieu van der Poel se gareggia nel ciclocross, vince, non ci sono altri risultati possibili. Dodici gare, dodici vittorie in stagione: arriva l’ultima perla stagionale nella Coppa del Mondo, in casa ad Hoogerheidel, ed ovviamente il successo nella classifica generale.

Questa volta, dopo le sofferenze di ieri in Belgio, anche a causa di una foratura, il Campione del Mondo ha voluto mettere le cose in chiaro da subito, senza rischiare. Terzo giro da assoluto fuoriclasse per chiudere i conti: attacco in solitaria, oltre un minuto di vantaggio e braccia alzate al traguardo. Sono 51 successi in Coppa del Mondo, palmares senza fine.

Alle sue spalle troviamo nuovamente i due compagni di squadra dell’Alpecin-Premier Tech che vanno a ripetere il podio di ieri, secondo Tibor Del Grosso, terzo Niels Vandeputte. Deve arrendersi allo sprint Thibau Nys che chiude quarto.

In casa Italia è eccellente la prestazione di Filippo Fontana: il campione nazionale tiene il passo dei migliori e chiude al nono posto. Quindicesimo Gioele Bertolini, ventiquattresimo Federico Ceolin, venticinquesimo Nadir Colledani.