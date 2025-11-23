LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2025 in DIRETTA: Casasola per un acuto nella gara femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elitè a Tabor, Repubblica Ceca. La corsa è valida come prima prova della Coppa del Mondo 2025/2026.

Il tracciato odierno misura 2,950 metri ed è caratterizzato dal fondo erboso, per quasi tutto il percorso. Solo nella parte dell’arrivo i corridori affronteranno una parte asfaltata. Le tante curve tecniche del percorso sono le vere insidie del tracciato: chi ha una buona padronanza del mezzo è sicuramente avantaggiata. Saranno molti i sali e scendi che affronteranno le cicliste, ma non ci sono rampe con pendenze improponibili. La corsa torna dopo due anni nel calendario di Coppa del Mondo, l’ultima a vincere qui è stata Fem Van Empel nella stagione 2022/2023.

L’Olanda è sicuramente la nazione più forte al via: Lucinda Brand e Inge Van Den Heijnden sono le due candidate alla vittoria finale. La prima, nelle nove corse stagionali disputate, ha ottenuto sette vittorie e due secondi posti. Van Der Heijnden ha, invece, ottenuto due vittorie, l’ultima è arrivata ai campionati europei, precedendo sul traguardo, proprio, la connazionale. Attenzione, sempre in casa Paesi Bassi, ad Aniek Van Alphen, che con otto podi stagionali va a caccia della prima vittoria.

Altre atlete da tenere in considerazione sono Manon Bakker (Paesi Bassi), Marion Norbert Riberolle (Belgio), Amandine Fouquenet (Francia), Kristyna Zemanová (Repubblica Ceca) e Marie Schreiber (Lussemburgo).

L’Italia schiera al via Sara e Nadia Casasola e Lucia Bramati. La prima è una delle candidate per il podio, anche se è al ritorno da una bronchite che l’ha tenuta ferma per qualche giorno. Nelle otto gare disputate quest’anno ha come peggior risultato il quarto posto degli europei, ed oggi va a caccia della quarta vittoria. La seconda sorella Casasola è, invece, al primo anno fra le elitè e la partecipazione serve per acquisire fiducia ed esperienza. Lucia Bramati ha ottenuto due vittorie in Italia quest’anno, e cerca un piazzamento nelle 10 nella corsa ceca.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross donne elitè a Tabor, Repubblica Ceca. L’inizio è previsto per le 13.00. Buon divertimento!