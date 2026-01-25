Mathieu van der Poel: “Ho vinto la Coppa del Mondo senza fare tutte le corse, sono soddisfatto”

Mathieu van der Poel ha dominato a Hoogerheide, vincendo l’ultima tappa della Coppa del di ciclocross e alzando così al cielo il trofeo generale, nonostante abbia saltato diverse gare durante l’inverno. Il fuoriclasse olandese si è rivelato imbattibile mezzo, infilando dodici successi in altrettante prove disputate e ribadendo di essere il padrone assoluto della specialità, quando manca una settimana ai Mondiali, dove inseguirà va perla iridata della gloriosa carriera.

L’alfiere della Alpecin-Premier Tech ha analizzato la propria prova: “Sono felice, mi sentivo forte come ieri (a Maasmechelen, n.d.r.). Ho lavorato molto duro in Spagna per avere questa forma. Ora dovrei fare una settimana più tranquilla in vista dei mondiali di domenica, dove voglio arrivare al massimo della forma”.

Mathieu van der Poel ha poi proseguito: “È la mia seconda vittoria della Coppa del Mondo, sono felice. È stato un po’ difficile riuscirci senza partecipare a tutte le corse, ma alla fine ci sono riuscito. Sono soddisfatto”.