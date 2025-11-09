Ciclocross, apoteosi azzurra a Middelkerke. Grigolini e Pezzo Rosola firmano la doppietta tra gli juniores

La domenica degli Europei di ciclocross a Middelkerke si tinge subito d’azzurro. Fantastica doppietta dell’Italia nella prova junior maschile con il trionfo di Filippo Grigolini davanti al compagno di squadra Patrik Pezzo Rosola. Una prestazione eccezionale dei due azzurri, divisi tra loro di tredici secondi. Sul podio sale anche il belga Giel Lejune, staccato di sedici secondi dalla vetta.

Grigolini è stato l’unico ad aver chiuso sotto il muro dei trentanove minuti (38’50”), costruendo l’allungo soprattutto nella seconda parte della gara ed arrivando in solitaria sul traguardo. Davvero molto bravo anche Pezzo Rosola, che ha chiuso alle spalle del connazionale, resistendo anche all’assalto del belga Lejune.

Quarto e quinto posto per i neerlandesi Cas Timmermans e Delano Heleren, arrivati rispettivamente a 27″ ed a 49″ dal vincitore. Sesta posizione per l’austriaco Michael Hettegger, davanti al neerlandese Noel Goijert ed al belga Jari Van Lee.

Completano la top 10 l’altro neerlandese Kai Van Hoof ed il francese Victor Devos. Nelle retrovie gli altri due azzurri, Tommaso Cingolani (26°) e Walter Voglio (27°). L’Italia ha già conquistato due medaglie d’oro in questi Europei, visto che ieri era arrivato il titolo nella classe Under 23 di Mattia Agostinacchio. Nel medagliere poi anche il bronzo di Nicole Azzetti nella gara junior femminile.