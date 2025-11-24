Curling, l’Italia vince lo scontro diretto con la Germania e resta in corsa per la semifinale

L’Italia ha sconfitto la Germania per 9-7 agli Europei 2025 di curling maschile, infilando la terza vittoria sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale è tornata al successo dopo il ko rimediato ieri all’extra-end contro la Norvegia, imponendosi in quello che era a tutti gli effetti uno scontro diretto di fondamentale importanza per il passaggio del turno.

Gli azzurri si trovano al secondo posto in classifica generale (tre successi e una sconfitta) insieme a Polonia, Svezia e Svizzera, alle spalle dell’imbattuta Scozia (4-0). Joel Retornaz e compagni, che sono riusciti a fare la differenza nell’ultimo end in chiusura di un match molto equilibrato, sono in piena corsa per qualificarsi alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

Il quartetto tricolore tornerà sul ghiaccio alle ore 19.00 per fronteggiare la Polonia: altro scontro diretto con la novità biancorossa, da vincere a tutti i costi per muovere un ulteriore passo verso la fase a eliminazione diretta. Domani (martedì 25 novembre, ore 16.00) è invece previsto il testa a testa con la Danimarca, poi mercoledì i due bracci di ferro con Svezia e Svizzera che ci diranno di più sulle ambizioni della nostra formazione a poco più di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

CRONACA ITALIA-GERMANIA EUROPEI CURLING

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice Mattia Giovanella aprono la partita in maniera accorta e marcano un punto, a cui Marc Muskatewitz e compagni rispondono prontamente nella seconda frazione (1-1). Il quartetto tricolore opta per una mano nulla e in quella successiva affonda il colpo, mettendo a segno due punti che consentono di allungare per la prima volta nell’incontro (3-1). I tedeschi sono però scaltri nella loro costruzione di gioco e riescono a imbastire un buon castello, che permette di portare a casa due punti e di pareggiare i conti all’intervallo (3-3).

Al ritorno sul ghiaccio sembra emergere la caratura tecnica degli azzurri, che in maniera brillante riescono a costruire la giocata che porta a due punti (5-3), ma nel parziale successivo Retornaz e compagni incappano in qualche sbavatura e prestano il fianco all’iniziativa dei teutonici: l’ultimo tiro di Muskatewitz è letale, la Germania incamera tre punti e riesce a passare in vantaggio per la prima volta nell’incontro (6-5). La nostra Nazionale è obbligata a reagire nell’ottavo end, trova una buona combinazione nel cuore della frazione, sigla due punti e riesce a operare il controsorpasso (7-6).

I tedeschi impattano di carattere (7-7) e si entra così nella fase calda dell’incontro in una situazione di totale equilibrio, dove basta la minima incertezza per indirizzare il confronto. Decimo end ad alta tensione, Retornaz e compagni mostrano i muscoli, mettono alle corde gli avversari e con un ultimo tiro impeccabile mettono a segno due punti che valgono la vittoria per 9-7.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Polonia vs Austria 12-3

Scozia vs Danimarca 9-4

Svizzera vs Cechia 10-9

Svezia vs Norvegia 9-5

Italia-Germania 9-7

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Scozia 4 vittorie

2. Italia 3 vittorie

2. Polonia 3 vittorie

2. Svezia 3 vittorie

2. Svizzera 3 vittorie

6. Cechia 2 vittorie

7. Germania 1 vittoria

7. Norvegia 1 vittoria

9. Austria 0 vittorie

9. Danimarca 0 vittorie