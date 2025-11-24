Curling, l’Italia femminile prova a rimettersi in corsa: netto successo sulla Scozia agli Europei

L’Italia si rimette in carreggiata agli Europei 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia): dopo le due battute d’arresto rimediate contro Svizzera e Norvegia nel corso del fine settimana, la nostra Nazionale è riemersa dalle difficoltà e ha sconfitto la Scozia con il perentorio punteggio di 9-2 dopo otto end. Il dominio è stato così schiacciante che le britanniche hanno alzato bandiera bianca con due frazioni di anticipo rispetto alla naturale chiusura del confronto.

Il quartetto tricolore è riuscito ad avere la meglio contro una rivale di enorme tradizione e sempre difficile da battere, rimanendo in corsa per il passaggio del turno: un ko nella mattinata odierna avrebbe seriamente compromesso le chance di qualificazione alle semifinali (riservate alle migliori quattro classificate del round robin aperto a dieci formazioni), ma per fortuna è arrivata un’affermazione schiacciante che mantiene in corsa il sodalizio capace di raggiungere il quarto posto nell’ultima edizione.

L’Italia ha così incamerato il secondo successo in questa rassegna continentale dopo quello conseguito sabato mattina contro la Lituania con qualche sofferenza di troppo e rimane nel pieno della bagarre per l’ingresso alla fase a eliminazione diretta. Stefania Constantini e compagne sono state impeccabili fin dalle prime battute di gioco, hanno fatto la differenza nei primi due end e hanno poi tenuto a bada i tentativi di rimonta delle rivali, gestendo la situazione nel miglior modo possibile.

Le azzurre torneranno sul ghiaccio alle ore 15.00 per fronteggiare la temibile Svezia della solida skip Anna Hasselborg, in quello che sarà un altro scontro diretto di capitale importanza per le speranze di giocarsi una medaglia. Molto si deciderà poi domani con il doppio confronto con Turchia (ore 08.00) e Germania (ore 18.00).

CRONACA ITALIA-SCOZIA EUROPEI CURLING

La skip Stefania Constantini, la third Elena Mathis, la second Angela Romei e la vice Giulia Zardini Lacedelli riescono a prendere il largo già nelle battute iniziali del confronto con il quartetto guidato da Sophie Jackson e Rebecca Morrison. Le azzurre marcano infatti due punti nel primo end e poi si rendono protagoniste di un numero magistrale: costruiscono un castello di gioco sontuoso, imbrigliano le rivali, le costringono a degli errori e strappano la mano, mettendo a segno tre punti nella seconda frazione e issandosi sul 5-0.

La nostra Nazionale è poi molto brava a leggere le intenzioni delle avversarie nel terzo gioco e non consente di approfittare del vantaggio del martello. La Scozia si inserisce a referto grazie ai due punti portati a casa nel quarto end, poi sono Constantini e compagne a optare per una nulla che assicura il 5-2 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio il quartetto tricolore mette in chiaro le cose: solido punto nel sesto end e mano rubata da un punto nel settimo, per issarsi sul 7-2 e mettere il confronto in discesa.

La Scozia ha ancora il vantaggio dell’ultimo tiro nell’ottavo end, ma non riesce ad avere la reazione d’orgoglio, si fa schiacciare dal tasso tecnico delle nostre portacolori, commette degli errori e l’Italia è implacabile: strappa la mano mettendo a segno due punti, vola sul 9-2 e conquista la vittoria con anticipo.