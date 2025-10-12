Tennis
WTA Wuhan 2025, Coco Gauff piega Jessica Pegula e conquista il titolo
Il titolo del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Wuhan viene vinto dalla statunitense Coco Gauff, numero 3 del seeding, che in finale piega nel derby la connazionale Jessica Pegula, testa di serie numero 6, con lo score di 6-4 7-5 dopo un’ora e 44 minuti di gioco.
Nel primo set Gauff parte benissimo e con un parziale di 12 punti a 4 vola sul 3-0 non pesante grazie al break a trenta centrato nel secondo game. Pegula rischia di crollare, ma annulla la palla per lo 0-4 alla connazionale e si sblocca, iniziando la sua rimonta, che dall’1-4 la porta a riagganciare l’avversaria sul 4-4 grazie al controbreak a quindici firmato nel settimo gioco. Nel decimo game, però, Pegula va nuovamente un difficoltà al servizio, annulla un primo set point sul 30-40, ma deve capitolare ai vantaggi, con Gauff che chiude sul 6-4 in 48 minuti.
Nella seconda frazione Pegula reagisce immediatamente e strappa la battuta all’avversaria ai vantaggi sia nel primo che nel terzo game, scappando sul 3-0 pesante. La replica di Gauff è altrettanto efficace, con la numero 3 che toglie il servizio alla connazionale sia nel quarto che nel sesto gioco, tornando sul 3-3. Nuovo break di Pegula nel settimo game, con successivo allungo sul 5-3. Da quel momento però, sale in cattedra Gauff, che inanella dieci punti consecutivi, portandosi sul 5-5 30-0. La terza testa di serie tiene il servizio e poi nel dodicesimo game toglie ancora la battuta all’avversaria, conquistando il titolo sul 7-5 dopo 56 minuti.
Le statistiche premiano Gauff, che vince 76 punti contro i 65 dell’avversaria, grazie al parziale di 16-4 messo a segno negli ultimi quattro game giocati. La numero 3 del seeding, inoltre, si rivela più cinica nei momenti cruciali, riuscendo a convertire 6 delle 8 palle break avute a disposizione, cancellandone invece 5 delle 9 concesse alla rivale.
