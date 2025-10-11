Quanti punti di vantaggio ha Jasmine Paolini su Rybakina nella volata per le WTA Finals: scarti e tornei rimanenti

Jasmine Paolini ha perso contro la statunitense Coco Gauff nella semifinale del WTA 1000 di Wuhan: dopo l’impresa confezionata ieri contro la polacca Iga Swiatek, la tennista italiana si è dovuta arrendere in due set al cospetto della numero 3 del mondo e ha così concluso la propria avventura sul cemento della località cinese. Il risultato conseguito in terra asiatica ha comunque permesso alla toscana di operare il sorpasso ai danni della kazaka Elena Rybakina nella WTA Race e di allungare nei confronti della rivale.

La 29enne occupa l’ottava posizione nella classifica che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante la stagione in corso: 4.131 punti contro i 3.913 della kazaka, dunque stiamo parlando di un vantaggio di 218 lunghezze nel serratissimo testa a testa per la qualificazione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici della stagione (in programma dal 1° all’8 novembre sul cemento di Riad).

Le due contendenti sono alle spalle della russa Mirra Andreeva (4.319), mentre le altre giocatrici che le precedono in graduatoria sono già matematicamente ammesse all’evento in Arabia Saudia: la bielorussa Aryna Sabalenka (10.000), Iga Swiatek (8.368), le statunitensi Coco Gauff (6.224), Amanda Anisimova (5.908), Jessica Pegula (4.880) e Madison Keys (4.450).

Attenzione però agli scarti: ogni atleta può fare valere soltanto i migliori diciotto risultati della propria annata agonistica, dunque nelle prossime due settimane Rybakina dovrà lasciare sul piatto 108 punti a Ningbo (servirebbe almeno la semifinale per migliorare il proprio score) e 150 a Tokyo, mentre Paolini ne dovrà scartare soltanto undici nel complesso. All’appello mancano soltanto i tornei WTA 500 di Ningbo (13-19 ottobre) e WTA 500 di Tokyo (20-26 ottobre), al termine dei quali avremo il quadro delle qualificate alle WTA Finals: Jasmine Paolini è davvero molto vicina all’obiettivo…