Gli italiani nei tornei di tennis ATP e WTA della settimana 13-19 ottobre. Sinner in campo fuori dal circuito

Gli appassionati di tennis avranno un programma particolarmente ricco nella settimana che dal 13 al 19 ottobre. La stagione indoor prende il via a livello europeo e nel massimo circuito ATP la presenza italiana sarà importante. Il riferimento è ai tornei di Almaty, Stoccolma e di Bruxelles.

In Kazakistan Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi saranno ai nastri di partenza. Il romano va in cerca di riscatto dopo che a Pechino e a Shanghai lo si è visto un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico. Di contro, Darderi vorrà confermare i miglioramenti espressi sul duro, cosa che potrebbe consentirgli di guadagnarsi la convocazione per la Coppa Davis. Per Nardi, è un po’ sempre il solito discorso: esprimere le sue qualità con un modo di stare in campo meno passivo.

In Svezia, invece, ritroveremo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego con motivazioni particolari. Il romano vorrà mostrare una condizione di forma tale proprio da guadagnarsi un posto in azzurro, mentre Sonny è in cerca di risultati, dopo che il grande percorso in Australia di inizio anno era stato un po’ illusorio. Sul veloce indoor belga, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Federico Cinà risponderanno all’appello. Il toscano va a caccia di punti importanti per le ATP Finals, mentre Bellucci e Arnaldi sperano di esprimere un bel tennis per scalare la classifica. Cinà, nello stesso tempo, vuole ritrovarsi un po’ dopo risultati deludenti, sfruttando la propria wild card.

Jasmine Paolini avrà un obiettivo in comune con Musetti, ovvero essere nelle Finals a livello WTA a Riad (Arabia Saudita). Il percorso nel torneo di Ningbo potrebbe risultare decisivo. In conclusione, ci sarà anche Jannik Sinner. Il n.2 del mondo disputerà la seconda edizione della Six Kings Slam sempre a Riad, un torneo di esibizione in cui ci saranno anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, il serbo Novak Djokovic, l’americano Taylor Fritz, il tedesco Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas.

TORNEI DELLA PROSSIMA SETTIMANA CON ITALIANI

15-18 ottobre Esibizione Six Kings Slam (con Jannik Sinner)

13-19 ottobre ATP 250 Almaty (con Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi)

13-19 ottobre ATP 250 Stoccolma (con Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini)

13-19 ottobre ATP 250 Bruxelles (con Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi, Federico Cinà)

13-19 ottobre WTA 250 Osaka (nessuna italiana presente)

13-19 ottobre WTA 500 Ningbo (con Jasmine Paolini)