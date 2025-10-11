Tennis
WTA Wuhan 2025, Jessica Pegula rimonta Aryna Sabalenka ed approda in finale!
La statunitense Jessica Pegula rimonta ed elimina la bielorussa Aryna Sabalenka nella seconda semifinale del WTA 1000 di Wuhan, in Cina, imponendosi con il punteggio di 2-6 6-4 7-6 (2) dopo 2 ore e 22 minuti di gioco e domani darà vita ad un derby con la connazionale Coco Gauff per la conquista del titolo.
Nel primo set Pegula trova il break in avvio, poi Sabalenka infila tre game consecutivi, due dei quali vinti in risposta, e va sul 3-1. La statunitense trova l’immediato controbreak, ma la bielorussa dal 3-2 vince altri tre game di fila, strappando per altre due volte la battuta all’avversaria ed andando a chiudere i conti sul 6-2 in 40 minuti.
Nella seconda frazione Pegula strappa a zero la battuta a zero alla bielorussa, portandosi sul 2-0, ma nel quarto game la numero 1 del mondo trova il controbreak, sempre a zero, e firma l’aggancio sul 2-2. L’equilibrio si spezza nel settimo gioco, con la statunitense che toglie ancora il servizio a Sabalenka, a quindici, ed allunga sul 4-3. Pegula tiene agevolmente i due turni seguenti in battuta vincendo 8 punti su 9, e pareggia i conti sul 6-4 in 39 minuti.
Nella partita decisiva Sabalenka trova per prima lo strappo ai vantaggi del secondo game, ma subisce l’immediato controbreak a zero. Dal 2-2, però, la bielorussa piazza un parziale di 12 punti a 4 che la spedisce sul 5-2 grazie al break a quindici nel sesto gioco. Pegula però reagisce ed infila quattro game consecutivi, andando a servire per il match, ma Sabalenka centra il controbreak che vale il 6-6. Si va al tiebreak: dall’1-1 Pegula infila cinque punti procurandosi altrettanti match point sul 6-1, ma il secondo è quello che vale la vittoria per 7-2 dopo 63‘.
Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo: Pegula vince 106 punti contro i 98 dell’avversaria, sfruttando 7 delle 12 palle break avute a disposizione e cancellandone 9 delle 17 concesse a Sabalenka. Con la prima fa meglio la bielorussa, che conquista il 61% dei punti contro il 52% della statunitense, ma con la seconda si ferma ad un deficitario 20% contro il 50% della nordamericana.