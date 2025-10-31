WTA Jiujiang 2025, Lilli Tagger continua a stupire e vola in semifinale. Avanzano Golubic, Salkova e Blinkova

Calato il sipario sui quarti di finale del torneo WTA250 di Jiujiang, in Cina. Sul cemento asiatico l’avventura della giovanissima Lilli Tagger prosegue. La 17enne austriaca, allenata da Francesca Schiavone e vincitrice quest’anno del Roland Garros juniores, vuole iniziare a lasciare il segno a livello pro e il cammino nell’evento cinese sta confermando le grandi qualità di questa ragazza.

Tagger si è imposto contro la tedesca Tamara Korpatsch (n.159 del ranking) col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 58 minuti di partita, mettendo in mostra il suo repertorio di colpi, tra cui il suo rovescio una mano. Un gesto sempre più raro a livello femminile e maschile. Alla sua prima presenza nel massimo circuito internazionale, l’austriaca si è guadagnata il penultimo atto.

Sul suo cammino ci sarà la svizzera Viktorija Golubic (n.53 del mondo). L’elvetica si è imposta contro la kazaka Yulia Putintseva (n.75 WTA) col punteggio di 7-5 6-2 in 1 ora e 26 minuti di partita. L’esperienza potrebbe essere un fattore in favore della rossocrociata, ma per il tennis che Tagger sta esprimendo in questo torneo non bisogna porre limiti all’allieva di Schiavone.

Nell’altra semifinale si scontreranno la ceca Dominika Salkova e la russa Anna Blinkova. La n.151 del ranking ha battuto la padrona di casa, Zhuoxuan Bai, con lo score di 6-3 6-4, mentre la n.95 WTA si è imposta contro l’americana Alycia Parks (n.65 del mondo) con un duplice 7-5.