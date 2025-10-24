Tennis
WTA Guangzhou 2025, risultati 24 ottobre: le semifinali saranno Sun-Liu e Zhang-Li
Nei quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 in corso a Guanzhou, in Cina, esce di scena l’ultima azzurra ancora in gara, Elisabetta Cocciaretto, che deve cede il passo alla numero 2 del seeding, la statunitense Ann Li, vittoriosa per 6-3 6-4.
Domani nel penultimo atto la nordamericana dovrà sfidare la tennista di casa, la wild card cinese Zhang Shuai, che piega la qualificata statunitense Katie Volynets dopo 2 ore e 51 minuti di aspra battaglia sportiva con lo score di 7-6 (5) 5-7 7-5.
Nella parte alta del tabellone la semifinale sarà tra due giocatrici provenienti dalle qualificazioni: la neozelandese Lulu Sun elimina la statunitense Caty McNally per 3-6 6-3 6-4 e domani se la vedrà con l’altra statunitense Claire Liu, vittoriosa contro la tedesca Ella Seidel per 4-6 6-0 6-4.
WTA Guangzhou 2025, Cocciaretto si ferma ai quarti di finale contro lo scoglio Li
WTA 250 GUANGZHOU 2025 – RISULTATI 24 OTTOBRE
Quarti di finale
Lulu Sun (Nuova Zelanda, Q) b. Caty McNally (Stati Uniti) 3-6 6-3 6-4
Claire Liu (Stati Uniti, Q) b. Ella Seidel (Germania) 4-6 6-0 6-4
Zhang Shuai (Cina, WC) b. Katie Volynets (Stati Uniti, Q) 7-6 (5) 5-7 7-5
Ann Li (Stati Uniti, 2) b. Elisabetta Cocciaretto (Italia) 6-3 6-4