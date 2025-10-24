WTA Guangzhou 2025, Cocciaretto si ferma ai quarti di finale contro lo scoglio Li

Si ferma ai quarti di finale del torneo WTA di Guangzhou 2025 la corsa di Elisabetta Cocciaretto. La statunitense Ann Li regola la giocatrice azzurra con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e venticinque minuti. L’americana attende in semifinale la vincente del confronto tra la connazionale Volynets e la cinese Zhang.

L’americana inizia meglio l’incontro con il break del 2-0 ottenuto a 30, l’azzurra alla prima chance strappa il servizio alla rivale ed entra in partita con il 2-1. La testa di serie numero due strappa però nuovamente il servizio alla rivale per il 3-1 e tocca il massimo vantaggio sul 5-1. La marchigiana recupera uno dei due break per il 5-2 e , ai vantaggi, accorcia sul 5-3, ma Li chiude con l’ace per il 6-3 del primo parziale.

Il secondo set si apre con il break a zero dell’americana che con un gran diritto lungolinea firma l’1-0 e con il rovescio mette la firma sul 2-0. L’italiana prova ad entrare in partita con il 2-1 siglato dal rovescio lungolinea, la sua rivale però non concede spazio, firma il 3-1 e, sull’errore nel colpo al rimbalzo della marchigiana, toglie nuovamente il servizio all’avversaria per il 4-1. La numero 44 WTA avanza con grande convinzione e griffa il 5-1 con una prepotente accelerazione di diritto, Cocciaretto annulla un match point nel settimo gioco, strappa il servizio alla rivale con il rovescio vincente, rientra fino al 5-4, ma deve capitolare sul servizio vincente dell’avversaria per il 6-4 conclusivo.

Elisabetta Cocciaretto conclude la sua prova con il 65% di prime, vince il 45% di punti sulla prima di servizio, cifra che stride con il 73% registrato dalla rivale, e il 55% quando si affida alla seconda. L’azzurra annulla una sola delle palle break concesse e perde il computo dei punti per 72 a 57.