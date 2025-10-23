WTA Guangzhou 2025, Ann Li sfiderà Cocciaretto nei quarti di finale. Vincono Sun e McNally

Giornata di ottavi di finale nel torneo WTA250 di Guangzhou, in Cina. Elisabetta Cocciaretto, lottando strenuamente, si è imposta contro la cinese Xiyu Wang col punteggio di 6-3 2-6 6-3 e nei quarti di finale affronterà l’americana Ann Li (n.44 del mondo).

La statunitense si è imposta contro la colombiana Camila Osorio (n.83 WTA) col punteggio di 7-5 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita. Non sarà un confronto semplice per Cocciaretto, dovendo anche capire quale sia il suo status fisico dopo l’impegnativa partita di oggi.

Vittoria della neozelandese Lulu Sun (n.116 del mondo) contro l’altra cinese Yafan Wang (n.332 del ranking) con lo score di 6-3 6-1. Sul cammino di Sun ci sarà l’americana Caty McNally (n.90 WTA), a segno contro l’australiana Ajla Tomljanovic (n.89 del mondo) con lo score di 6-4 4-6 6-3.

Da segnalare la vittoria della tedesca Ella Seidel (n.96 del mondo) contro la kazaka Yulia Putintseva (n.76 del ranking) col punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 5 minuti di gioco. Sul cammino della teutonica sarà la statunitense Claire Liu (n.305 del ranking), vittoriosa a sorpresa contro l’ungherese Anna Bondar (n.78 WTA) per 6-3 6-4. In conclusione, l’americana Volynets e la cinese Zhang si confronteranno nei quarti, grazie alle affermazioni contro la francese Rakotomanga Rajaonah e la slovena Erjavec.