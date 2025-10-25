WTA Guangzhou 2025, Ann Li e Lulu Sun si giocheranno il titolo

Il torneo WTA di Guangzhou si avvicina a grandi passi verso la conclusione e torna in campo per disputare le due semifinali. Saranno la neozelandese Lulu Sun, giocatrice che cerca di recuperare il terreno perduto per tornare sui livelli dello scorso anno, e l’americana Ann Li, seconda testa di serie, a giocarsi il titolo nella finale di domani.

Nel primo incontro di giornata la neozelandese Lulu Sun regola la statunitense Claire Liu 6-0 7-6(3) in un’ora e cinquantadue minuti. La partenza sorride alla neozelandese che firma il break dell’1-0 a 30, tiene il servizio per il 2-0 e, ai vantaggi, strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 3-0. La statunitense non riesce ad entrare in partita e la sua rivale ne approfitta per strapparle il servizio per la terza volta e chiudere con l’inequivocabile 6-0 il parziale di apertura.

La musica non cambia all’inizio della seconda frazione. Liu si aggrappa alla prima di servizio, ci prova con tutte le proprie forze, ma capitola ai vantaggi per il break dell’1-0 che la neozelandese legittima con il 2-0. L’americana riesce finalmente, dopo aver annullato due opportunità di 0-3, ad entrare in partita con il 2-1, si scioglie con il trascorrere dei minuti, recupera il break e con tre giochi consecutivi passa a condurre sul 5-4. Nessuna delle due contendenti riesce a rompere l’equilibrio e la soluzione arriva grazie al tie-break vinto da Lulu Sun con un perentorio 7-3.

Il secondo incontro si risolve in soli ventisei minuti. Ann Li, testa di serie numero due, approfitta infatti del ritiro della cinese Shuai Zhang sul punteggio di 5-2 nel primo set. L’americana salva palla break nel primo gioco, strappa il servizio alla rivale nel sesto gioco per il 4-2 e dilata ulteriormente il suo vantaggio con il turno di battuta del 5-2 prima dell’inatteso epilogo.