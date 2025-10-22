WTA Finals 2025, Errani/Paolini teste di serie n.1! Definite le fasce per il sorteggio

Sono state definite le otto coppie qualificate alle WTA Finals 2025 in doppio: le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini arrivano all’ultimo torneo stagionale da numero 1 della Race e dunque saranno accreditate della prima testa di serie. Nella prima urna ci saranno anche la statunitense Taylor Townsend e la ceca Kateřina Siniaková, che non potranno affrontare le campionesse olimpiche nella prima fase a gironi.

Nella seconda urna saranno inserite la coppia composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe e quella formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova, mentre in terza fascia ci saranno le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva e la taiwanese Su-Wei Hsieh con la lettone Jeļena Ostapenko.

Quarta ed ultima fascia per le due coppie che hanno staccato in queste ore il pass per l’ultimo torneo stagionale, ovvero la magiara Tímea Babos con la brasiliana Luisa Stefani e la statunitense Asia Muhammad assieme alla neerlandese Demi Schuurs.

Jasmine Paolini sarà l’unica tennista a Riad impegnata sia in singolare che in doppio, e giocherà tutti i giorni, alternandosi nei due tornei. Le otto coppie saranno divise in due gironi, e le formazioni inserite nella stessa fascia non potranno finire nel medesimo girone: le prime due classificate di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, poi le vincenti disputeranno l’ultimo atto.

FASCE SORTEGGIO DOPPIO WTA FINALS 2025

Teste di serie: Sara Errani/Jasmine Paolini e Taylor Townsend/Kateřina Siniaková.

Seconda fascia: Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe ed Elise Mertens/Veronika Kudermetova

Terza fascia: Diana Shnaider/Mirra Andreeva e Su-Wei Hsieh/Jeļena Ostapenko.

Quarta fascia: Tímea Babos/Luisa Stefani ed Asia Muhammad/Demi Schuurs