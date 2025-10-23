WTA Tokyo 2025, Bencic, Rybakina e Alexandrova accedono ai quarti di finale

Il torneo WTA di Tokyo corre veloce verso le fasi decisive, la giornata odierna si caratterizza per gli ultimi quattro match degli ottavi di finale. Il campo non riserva verdetti clamorosi con le favorite che avanzano senza patemi: accedono ai quarti la svizzera Belinda Bencic, la kazaka Elena Rybakina e la russa Ekaterina Alexandrova.

In apertura di giornata la svizzera Belinda Bencic regola la francese Varvara Gracheva 6-4 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. L’elvetica, testa di serie numero cinque, rimonta dal 2-4 nella partita di apertura e grazie ad un devastante parziale di quattro giochi consecutivi firma il 6-4 alla prima opportunità. Nel secondo parziale Bencic rompe definitivamente l’equilibrio iniziale con il break del 4-3 e chiude i conti quando strappa nuovamente il servizio all’avversario per il 6-3 che le consegna la vittoria.

La kazaka Elena Rybakina prosegue la sua marcia inarrestabile e piega la canadese Leylah Fernandez, vincitrice del torneo di Osaka la scorsa settimana, 6-4 6-3 in un’ora e ventotto minuti. Il confronto segue l’andamento dei servizi fino al settimo gioco, la prima ad allungare la sesta di serie numero 2 con il break del 5-3, la sua rivale risponde con immediato 5-4, ma perde nuovamente il servizio per il 6-4 con cui si conclude la prima frazione. Nel secondo set Rybakina opera il break a zero nel secondo gioco, annulla due possibilità del 3-2 e chiude in scioltezza quando fissa il definitivo 6-3 al primo match point.

La russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero tre, travolge la romena Jaqueline Cristian 6-1 6-2 in un’ora e undici minuti. Nell’ultimo incontro di giornata la statunitense Sofia Kenin doma 3-6 6-1 7-6(2) la giapponese Wakana Sonobe, classe 2008, in due ore e venti minuti. La giocatrice nipponica strappa il servizio alla rivale nel gioco di apertura e ottiene il secondo break nel nono game per siglare il 6-3 della prima frazione di gioco. La reazione dell’americana però è veemente e si concretizza con sei giochi di fila, dopo l’1-0 firmato dalla giapponese, per il 6-1 che rimette la contesa in parità. Nel terzo e decisivo set Kenin manca due match point sul 5-4, ma domina il tie-break chiudendolo con un perentorio 7-2.