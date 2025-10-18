Chi affronterà Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025? Il possibile girone

L’azzurra Jasmine Paolini è la settima qualificata alle WTA Finals 2025: l’azzurra occupa la medesima posizione nella Race ed al momento sarebbe in quarta fascia in sede di sorteggio. La tennista italiana potrebbe scavalcare la statunitense Madison Keys a Tokyo e portarsi in terza fascia, ma potrebbe anche non prendere parte al torneo nipponico, avendo ormai staccato il pass per l’ultimo torneo stagionale.

Le teste di serie saranno la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Świątek, mentre in seconda fascia ci saranno le statunitensi Coco Gauff ed Amanda Anisimova, infine è certa di essere nella terza urna l’altra statunitense Jessica Pegula.

Come detto, al momento a farle compagnia sarebbe la connazionale Madison Keys, la quale però potrebbe essere ancora scavalcata sia da Paolini che dalla kazaka Elena Rybakina, la quale a Tokyo dovrà provare il tutto per tutto per scavalcare la russa Mirra Andreeva, che al momento sarebbe in quarta fascia con l’azzurra.

Le otto giocatrici saranno divise in due gironi, e le tenniste inserite nella stessa fascia non potranno finire nel medesimo girone: le prime due classificate di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, poi le vincenti disputeranno l’ultimo atto.

POSSIBILI FASCE DI SORTEGGIO ALLE WTA FINALS 2025

Teste di serie: Aryna Sabalenka (Bielorussia), Iga Świątek (Polonia).

Seconda fascia: Coco Gauff (Stati Uniti), Amanda Anisimova (Stati Uniti).

Terza fascia: Jessica Pegula (Stati Uniti), Madison Keys (Stati Uniti).

Quarta fascia: Jasmine Paolini (Italia), una tra Mirra Andreeva (Russia) ed Elena Rybakina (Kazakistan).