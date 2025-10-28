Volley, Perugia al Mondiale per Club da Campione d’Europa: definite avversarie, data e sede

I Mondiali per Club 2025 di volley maschile si disputeranno a Belém (Brasile) dal 16 al 21 dicembre. La FIVB ha ufficializzato la sede e le date della rassegna iridata, a cui parteciperanno otto squadre, suddivise in due gironi da quattro formazioni ciascuno (le prime due classificate accederanno alle semifinali, ma per il momento non si conosce ancora la composizione).

Perugia si presenterà in terra sudamericana da Campionessa d’Europa e andrà a caccia del titolo, già conquistato nel 2022 e nel 2023. In quelle occasioni i Block Devils erano stati invitati all’evento, mentre questa volta saliranno sull’aereo dopo aver alzato al cielo la Champions League e con il chiaro obiettivo di mettere le mani sul primo trofeo della stagione (la Supercoppa Italiana è slittata).

Simone Giannelli e compagni dovranno fare i conti soprattutto con i polacchi dello Zawiercie, la compagine di Mateusz Bieniek e Aaron Russell sconfitta nella finale dell’ultima competizione continentale. Ai nastri di partenza ben tre club brasiliani: il Sada Cruzeiro e il Praia Clube (finalisti dell’ultimo Sudamericano) e i padroni di casa del Volei Renata.

Le stelle verdeoro saranno molteplici (su tutti Bruninho, Wallace, Isac, Douglas Souza), ad alzare ulteriormente il tasso tecnico della competizione. Non andranno sottovalutati i giapponesi dell’Osaka Bluteon, visto che tra le propria fila militano il bomber nipponico Yuji Nishida, il martello cubano Miguel Lopez e il regista francese Antoine Brizard.

Il quadro delle partecipanti sarà completato dall’oggetto del mistero Swehly (i libici sono Campioni d’Africa) e dal sempre ricco Al Rayyan (i qatarini potrebbero sorprendere con gli abituali innesti dell’ultimo minuto).