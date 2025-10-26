LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la sfida di cartello della giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, partita valida per la 2ª giornata di SuperLega di pallavolo maschile.

Le due squadre, tra le favorite al titolo di campionesse d’Italia, si affrontano questa sera al Pala Barton Energy di Perugia in un match che profuma già di scontro diretto. Le due franchigie arrivano all’evento a punteggio pieno avendo vinto entrambe per 3-1 nella prima di campionato rispettivamente contro la Vero Volley Milano e la Yuasa Battert Grottazzolina.

Perfettamente in parità quelli che sono i precedenti. Per le due big, infatti, si parla di 36 vittorie. Un solo ex nell’incontro: si tratta del centrale Marko Podrascanin, a Perugia dal 2016/17 al 2019/20 ed ora in forze ai cucinieri di Civitanova.

Angelo Lorenzetti e Giampaolo Medei, rispettivamente coach dei padroni di casa il primo e degli ospiti il secondo, potranno contare sul roster al completo. Dentro molto probabilmente Aleksander Nikolov, autore di 30 punti nella prima giornata, e Eric Loeppky (13 la scorsa). Per Perugia, invece, ci si affiderà alle sapienti mani di Marttila e Padar.

Il fischio d’inizio è fissato per le 20:30 di questa sera. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Non ci resta che augurarvi buona serata e buona partita!