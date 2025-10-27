Volley, i migliori italiani della 2° giornata di Superlega. Bovolenta affonda Milano, Mati e Codarin, nomi nuovi al centro

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 2ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO: Non può mancare in questa graduatoria. Chiude il match casaling con Pasdova con 15 punti, il 55% (che potrebbe semnbrare anche poco visto che arriva dal 100% di Coisterna ma poco non è), il 47% in ricezione e due ace.

ALESSANDRO BOVOLENTA: Praticamente devastante in una partita tutt’algtro che semplice contro Milano. 28 punti, il 75% in attacco, a cui si aggiunge un muro. Porro sa che trova sempre un porto sicuro dalle sue parti e il figlio d’arte non lo delude.

PARDO MATI: Non è la partita della vita per il centrale modenese ma è un messaggio ai naviganti che a questi livelli ci può stare eccome. Chiude con 6 punti, l’80% in attacco e due muri contribuendo alla vittoria di Modena contro Monza.

LORENZO CORTESIA: E’ partito forte il centrale di Verona in questa stagione. Sul campo non facile di Grottazzolina mette a segno 9 punti, con l’83% di positività e aggiunge due muri e due ace.

LORENZO CODARIN: A completare il “festival” dei centrali ci pensa il giocatore di Cuneo, che una parabola allungata ha portato in Superlega da protagonista dopo tanta rincorsa. Chiude il match con Cisterbna con 9 punti all’attivo, il 100% in attacco, 4 muri e un ace.

SIMONE GIANNELLI: Protagonista assoluto nel big match di giornata tra Perugia e Macerata. Non perde la tramontana anche quando la squadra sembra sbandare. Nel finale è perfetto e non è un caso che il pallone del match arrivi proprio dalle sue parti.