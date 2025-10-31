VIDEO Sinner-Shelton 6-3, 6-3: highlights ATP Parigi, match a senso unico

Jannik Sinner vince e convince nei quarti di finale del Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor francese, il n.2 del mondo ha sconfitto con un duplice 6-3 l’americano Ben Shelton in 69′ di gioco. Una partita dominata dall’altoatesino, bravissimo nelle due fasi al servizio e in risposta, avendo solo un passaggio a vuoto a metà del secondo parziale.

Un piccolo calo di concentrazione che però Jannik ci ha messo poco ad assorbire, facendo terra di conquista nei turni alla battuta di Shelton, cosa tutt’altro che scontata dal momento che il potente statunitense fino alla partita di oggi mai aveva subìto break. Vero è che in questo fondamentale il giocatore italiano è il migliore del circuito e ne ha dato una nuova dimostrazione in questa partita.

Un match che sembrava iniziare non sotto una buona luce per il nostro portacolori, apparso un po’ sofferente quando gli scambi si allungavano. Una fatica, dovuta alle sfide passate, che Sinner ha saputo gestire da campione, cambiando di passo nei momenti giusti e trovando dal servizio un’arma a tratti micidiale.

Per il n.2 del mondo si tratta della 24ma vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor. Jannik raggiunge così la 43ma semifinale a livello ATP (record italiano), la 13ma in un Masters1000. Di seguito il video degli highlights del confronto: