Sinner continua a ridurre il gap da Alcaraz nel ranking ATP: i punti tra semifinale e finale a Parigi

Jannik Sinner continua a ridurre il gap dallo spagnolo Carlos Alcaraz, nella classifica mondiale. L’azzurro, grazie all’affermazione di questa sera nei quarti di finale del Masters1000 di Parigi, ha raggiunto per la prima volta in carriera il penultimo atto nel torneo transalpino e ha messo ancor più fieno in cascina nel computo dei punti nella graduatoria ATP.

Grazie all’affermazione contro Ben Shelton, infatti, l’azzurro si è portato a -350 da Carlitos, eliminato al secondo turno dell’evento parigino. L’azzurro, infatti, è salito a quota 10.900 punti e guarda sempre più da vicino il rivale spagnolo che troneggia nel ranking.

Il target di Jannik sarà quello di dar seguito al suo incedere, vincendo le restanti due partite che lo separano dal titolo nel 1000 francese. Se il classe 2001 del Bel Paese, infatti, dovesse conquistare il successo in questo 1000, oltre ad annotare il primo sigillo in questa particolare tipologia di torneo nel 2025, ci sarebbe il sorpasso ai danni dell’iberico.

Il tutto poi andrebbe ridiscusso nel corso delle ATP Finals, dal momento che l’azzurro, avendo una cambiale di 1500 punti per la vittoria del 2024, non potrà che vincere per compensare il tutto. Ad Alcaraz, a Torino, basterà vincere tre partite per far suo il primato, a prescindere da quello che farà Sinner.

PUNTI ATP SINNER TURNO PER TURNO A PARIGI

Con la semifinale: 400 punti, salito a quota 10.900 punti nel ranking ATP (secondo posto).

Con l’eventuale finale: 650 punti, salirebbe a quota 11.150 punti nel ranking ATP (secondo posto).

Con l’eventuale vittoria: 1.000 punti, salirebbe a quota 11.500 punti nel ranking ATP (primo posto).

POSSIBILE DISTACCO SINNER-ALCARAZ TURNO PER TURNO A PARIGI

Con la semifinale di Sinner: 350 punti in favore di Alcaraz.

Con l’eventuale finale di Sinner: 100 punti in favore di Alcaraz.

Con l’eventuale vittoria di Sinner: 250 punti in favore di Sinner.