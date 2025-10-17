Tiro a volo, Josip Glasnovic conquista l’oro iridato nel trap maschile

La finale dello skeet individuale maschile dei Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, premia il croato Josip Glasnovic, oro alle Olimpiadi di Rio 2016, che torna sul podio iridato a 20 anni di distanza dal bronzo di Lonato 2005, conquistando questa volta il metallo più pregiato.

L’ultimo atto, nella consueta formula a sei tiratori, vede l’eliminazione a metà gara dello statunitense William Hinton, davvero troppo falloso, che si ferma in sesta posizione a quota 16/25. L’esclusione successiva colpisce il transalpino Antonin Desert, quinto con 23/30, mentre l’ultimo a rimanere fuori dalla zona medaglie è il croato Anton Glasnovic, fratello maggiore di Josip, che chiude quarto con lo score di 26/35.

Il podio vede salire sul gradino più basso l’indiano Zoravar Singh Sandhu, escluso dagli ultimi 10 piattelli di gara con il punteggio di 31/40. Il duello finale è a senso unico, in quanto il croato Josip Glasnovic è perfetto nell’ultima parte del confronto e vince oro e titolo mondiale al termine dei 50 piattelli regolamentari, imponendosi con lo score di 44-39 contro lo spagnolo Andres Garcia, il quale deve accontentarsi dell’argento iridato.