Tennistavolo, l’Italia maschile cede alla Danimarca all’esordio negli Europei a squadre. Faso vince il suo match

A Zara, in Croazia, si aprono gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo: l’Italia maschile nel primo incontro del Girone E cede per 1-3 alla Danimarca e si giocherà il pass per gli ottavi di finale, con contestuale qualificazione ai Mondiali, martedì 14 ottobre alle ore 19.00 contro la Slovenia. Sloveni e danesi, invece, si sfideranno nella giornata di domani.

Nel primo match della sfida odierna Matteo Mutti (numero 95 del ranking europeo) cede ad Anders Lind (10) con il punteggio di 0-3 (8-11, 7-11, 4-11), mentre nel secondo incrocio John Oyebode (79) riesce a strappare un set a Jonathan Groth (11), ma cede per 1-3 (9-11, 11-4, 7-11, 6-11).

L’Italia accorcia nella sfida tra i numeri 3, con Danilo Faso (126) che regola Thor Christensen (183) con il punteggio di 3-1 (11-5, 11-8, 6-11, 11-4), ma poi John Oyebode (79) subisce la rimonta, dopo aver vinto il primo set, di Anders Lind (10), che si impone per 1-3 (14-12, 9-11, 6-11, 8-11) ed i danesi chiudono i conti sul 3-1.

EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2025

TORNEO MASCHILE

Italia – Danimarca 1-3

Matteo Mutti – Anders Lind 0-3 (8-11, 7-11, 4-11)

John Oyebode – Jonathan Groth 1-3 (9-11, 11-4, 7-11, 6-11)

Danilo Faso – Thor Christensen 3-1 (11-5, 11-8, 6-11, 11-4)

John Oyebode – Anders Lind 1-3 (14-12, 9-11, 6-11, 8-11)