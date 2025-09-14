Tennistavolo: Wang e Sun si affermano nei singolari del WTT Champions di Macao

Il WTT Champions di Macao ha dato i suoi verdetti. Sui tavoli dell’importantissimo torneo asiatico, ecco come sono andate le cose fra singolare maschile e singolare femminile.

Singolare Maschile

La testa di serie numero 2, il cinese Wang Chuquin, non lascia scampo nella finalissima al brasiliano Hugo Calderano (numero 4 del seeding). L’asiatico si è imposto per 4-0 con i parziali di 11-9, 11-7, 11-9 e 11-4 riuscendo a vincere ogni singolo set contro il rivale sudamericano, capace di lottare per lunga parte dell’incontro senza però riuscire mai a trovare il modo di far sussultare il cinese.

Singolare Femminile

Molto più combattuto il duello fra la testa di serie numero 1 e numero 2, tutto “Made in China”, fra Sun Yingsha e Wang Manyu. Un match risoltosi per 4-3 a favore di Sun, che all’inizio ha fatto gara di testa (11-8, 13-15, 11-9), salvo poi venir rimontata dalla rivale (9-11, 5-11), che però non ha trovato le energie per chiudere venendo a sua volta superata nei round finali con gli score di 11-9 e – nel decisivo set – per 11-6.

Si chiude così il WTT Champions di Macao, in una stagione densa di appuntamenti per gli atleti e gli appassionati di tennis tavolo.